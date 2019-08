Pripremite kišobrane: Očekuje nas nestabilno vrijeme uz lokalne pljuskove i grmljavinu

U većini krajeva u nedjelju će biti promjenljivo i nestabilno vrijeme uz lokalne pljuskove i grmljavinu, osobito poslijepodne kada mogu biti izraženiji, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda Hrvatske (DHMZ).

Glavnina oborine očekuje se u unutrašnjosti, a uz obalu će biti najviše sunčana vremena. Ujutro na kopnu ima mjestimice magle. Vjetar je u unutrašnjosti većinom slab, uz nestabilnosti prolazno pojačan. Na Jadranu će ujutro puhati slaba do umjerena bura, podno Velebita s jakim udarima, a potom sjeverozapadni i jugozapadni vjetar.

Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će biti između 28 i 33 Celzijeva stupnja.

Početak novog tjedna će u većini krajeva obilježiti djelomice sunčano vrijeme uz promjenljivu naoblaku, a lokalno će biti pljuskova i grmljavine, osobito u unutrašnjosti.

Na Jadranu sunčanije uz rjeđu pojavu kiše. Vjetar u unutrašnjosti slab, a na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, još u noći i ujutro podno Velebita umjerena bura.

Najniža jutarnja temperatura zraka na kopnu od 16 do 20, na Jadranu od 21 do 25, a najviša dnevna većinom između 28 i 33 °C.

Slično nas vrijeme očekuje i u ostatku tjedna uz svježija jutra, a poslijepodne pljuskove i grmljavinu.

Dnevne temperature će ići najviše do 33 °C, a najniža jutarnja će biti na kopnu od 16 do 20, na Jadranu od 21 do 25.