Princ Harry se pojavio, ali u ograničenoj ulozi: Prati krunidbu iz trećeg reda

Na današnjoj svečanoj krundbi kralja Charlsa, njegov sin princ Harry neće imati gotovo nikakvu ulogu - osim kratkog pojavljivanja u Westminsterskoj opatiji. Prema izvorima, on nije dio planova u Buckinghamskoj palači, niti za privatni obiteljski ručak ili zajedničko fotografiranje. On neće čak sudjelovati u povorci koja kreće iz Westminsterske opatije, niti će se pridružiti svojoj obitelji u tradicionalnom pozdravljanju građana sa balkona.

Princ Harry je u Ujedinjeno Kraljevstvo doputovao komercijalnim letom American Airlinesa i iznenadio sve putnike koji su bili u njegovu zrakoplovu, prenosi Dailymail. Osim toga, britanski mediji su izvijestili i da je prebačen u treći red unutar opatije, a sjedit će između Jacka Brooksbanka, supruga princeze Eugenie i princeze Alexandre, rođakinje pokojne kraljice. Vojvoda od Sussexa već danima nije viđen u javnosti i nije bilo znakova da je napustio svoju vilu u Kaliforniji ili stigao u Veliku Britaniju. Buckinghamska palača najavila je prošlog mjeseca da će on prisustvovati krunidbi i očekivalo se da će doputovati dan prije i provesti noć u Frogmore Cottageu na imanju Windsor. Izvori iz dvora naglasili su da će on ući u Ujedinjeno Kraljevstvo i izaći iz njega u roku od 24 sata. Naime, planira se vratiti odmah nakon dvosatne ceremonije kako bi bio sa svojom suprugom Meghan Markle na četvrtom rođendanu njihova sina Archieja.

Ipak, izvori kažu kako nije isključivo da će princ Harry razgovarati sa svojim ocem nakon slijetanja, jer kako kažu “Njegovo Veličanstvo unatoč svemu, voli svojeg sina”. Ali, neki smatraju da je to manje vjerojatno: "Iskreno govoreći, čini se da je njegov dolazak tamo malo besmislen, ali može barem reći da je došao i potrudio se biti sa svojim ocem na njegov veliki dan", dodao je drugi.

Buckinghamska palača prošlog je mjeseca objavila da sa zadovoljstvom potvrđuje da će Harry prisustvovati očevoj ceremoniji, nakon što se mjesecima nagađalo hoće li on i Meghan možda doći. Dogodilo se to nakon što su vojvoda i vojvotkinja od Sussexa u prosincu objavili šestodijelnu Netflixovu dokumentarnu seriju u kojoj su optužili članove kraljevske obitelji da su ih loše tretirali. Zatim je u siječnju princ objavio intimne detalje privatnog života svoje obitelji u memoarima "Rezerva". Sve je to uslijedilo nakon bombastičnog intervjua koji su imali s Oprom 2021. godine u kojem su tvrdili da ih je jedan od članova obitelji pitao kakvu će boju kože imati njihov sin.

Unatoč tome, kralj Charles želio im je pružiti priliku i pozvao je svojeg sina na krunidbu, na što mu je Harry odgovorio u posljednji čas. Organizatori krunidbe priznali su da su bili pod stresom zbog njegovih planova i da se osjećaju kao da pokušavaju stupiti u kontakt s Marsom.