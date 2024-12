Primorac: Zastrašujuće je što Milanović radi. Kao predsjednik nikada neću dozvoliti da hrvatski vojnik ratuje u Ukrajini

Predsjednički kandidat HDZ-a i partnera Dragan Primorac ocijenio je u u četvrtak u Senju da predsjednik Milanović manipulira i zastrašuje te naglasio da, kad postane hrvatski predsjednik, nikada neće dozvoliti da hrvatski vojnik ratuje u Ukrajini. "Unutar vrlo turbulentne međunarodne situacije, ratova i problema u Siriji, u Ukrajini i na Bliskom Istoku, Milanović šalje poruku da sto tisuća vojnika treba ići u Ukrajinu te naravno da će među njima biti i Hrvata", izjavio je Primorac te dodao da su provjerili tu informaciju i da to "nikome ne pada na pamet".

Zabrinjavajućim je ocijenio to što, kako je rekao, Milanović, s vremena na vrijeme, "odluči plašiti hrvatske građane". "Što on misli, kako će reagirati hrvatski građani kad shvate da ih predsjednik Republike Hrvatske konstantno straši i laži? Ja ne želim takvog predsjednika. Hrvatski građani isto tako", ustvrdio je Primorac. Kao hrvatski predsjednik, naglasio je, nikada neću dozvoliti da hrvatski vojnik ratuje u Ukrajini. "Ali, to nitko od nas ne traži. Te manipulacije kojima se obratio Zoran Milanović su zastrašujuće", rekao je.

Ocijenio je i da je u oba segmenta, koja prema Ustavu 'pokriva' predsjednik RH - diplomaciji i oružanim snagama - situacija "katastrofalna". Kada je riječ o diplomaciji, Primorac kaže da će mu "uzeti najmanje godinu dana" kako bi se Hrvatska vratila početnu poziciju tj. da "sjedi za stolom, a ne ispod stola". Što se tiče Oružanih snaga RH, Primorac podsjeća da je Milanović rekao kako očekuje da se u Hrvatskom saboru izglasa odluka o slanju vojnika u 12 misija. Ta je odluka - izglasana 6. prosinca, a Milanović uopće nije svjestan te činjenice. "Što više reći?", upitao je. "Ne samo da je prespavao, nego izgleda i da konfabulira", dodao je.

Primorac je odgovorio je na prozivke predsjednika Milanovića da je u Banja Luci rekao da je Banjalučanin, a u Splitu da je Splićanin. "Uvijek vam je problem kad sudite po sebi. Moj cijeli život je vezan za moj grad Split od škole do fakulteta i dalje, a s druge strane, rodio sam se u Banja Luci, prelijepom gradu. I kad god prođem kroz njega mi je radost. Ne prolazim toliko često koliko bi trebalo. Ali moj grad je Split"

Komentirao je također poruku Hrvatske biskupske konferencije uoči izbora, a upitan na koga aludiraju kad kažu da treba poštovati Ustav, odgovorio je "Ne samo da Hrvatska biskupska konferencija, nego svi građani Republike Hrvatske su došli u poziciju da je veličanstvena stvar kad se dogodi da predsjednik u odlasku, Zoran Milanović, poštuje Ustav. Ali usprkos pritisku i hrvatskih građana, političkih opcija, evo sada i Hrvatske biskupske konferencije...on to ne čini. I zato je vrijeme da on ode", zaključio je Primorac.

