Primorac poručio Milanoviću: Ti si taj koji je slao hrvatske vojnike u Afganistan, a sad plašiš narod

Predsjednički kandidat HDZ-a i koalicijskih partnera Dragan Primorac u srijedu je u Varaždinu rekao da je predsjednik Milanović bio taj koji je slao hrvatske vojnike u Afganistan i u druga ratom zahvaćena područja, a sada plaši građane zbog predstojećih izbora. "Kaže da će on biti predsjednik koji neće slati hrvatske vojnike i Hrvatsku vojsku u ratom zahvaćena područja u Ukrajini. Ja mu poručujem: Zorane Milanoviću, ti si taj koji je slao hrvatske vojnike u Afganistan. Plašiš ih sada zbog izbora, što je vrlo nekorektno i to će hrvatski birači znati prepoznati”, izjavio je Primorac u Varaždinu.

Reagirao je time na raniji osvrt hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića na današnji naslov da "Europa razmišlja o slanju 100.000 vojnika u Ukrajinu" odnosno da države EU razmišljaju o slanju 100.000 pripadnika zapadnih mirovnih snaga u Ukrajinu u slučaju postizanja prekida vatre. "Govorio sam i upozoravao. Ali, hrvatski ljudi ne moraju brinuti - dok sam ja predsjednik Republike, hrvatski vojnik neće voditi tuđe ratove", objavio je Milanović na Facebooku.

Primorac je u Varaždinu predstavio svoj program za predstojeće izbore za predsjednika RH te zahvalio Varaždincima koji su mu priredili divan i prijateljski doček. "Dočekali su me poput dragih prijatelja s kojima dugo, dugo surađujem. Došao sam im poželjeti svako dobro, obilje blagoslova u ovom vremenskom razdoblju, pozvati ih da mi daju potporu u izgradnji nove Hrvatske, Hrvatske poštenja, morala, istine, Hrvatske koja će dobiti predsjednika koji neće dijeliti ljude”, rekao je Primorac.

Poručio je i da će biti predsjednik svih građana koji će u konačnici Hrvatsku pozicionirati na onom mjestu koje joj pripada u globalnom svijetu. "To što trenutno imamo je Hrvatska koja je otuđena od naših ključnih strateških partnera, i Zoran Milanović je uspio napraviti nemoguće. On je uspio marginalizirati Hrvatsku od svih naših ključnih saveznika”, kazao je Primorac. Naglasio je da je Hrvatska vojska svetinja, i da će ona biti i kad ne bude predsjednika, premijera. "Kao hrvatski predsjednik ću učiniti sve da na tradiciji Domovinskog rata ona kao takva bude uvijek pobjednička, bude naš ponos i, u konačnici, da bude ono što joj pripada, a to je zaštitnik svih građana Republike Hrvatske, naš faktor stabilnosti i hrvatske budućnosti", istaknuo je Primorac.

Primorac je također danas gostovao u intervju za RTL u kojem se dotaknuo izvida pokrenutih protiv dva njegova protukandidata, rekavši da „u pravnoj državi nitko nije zaštićen“ i da je borba protiv korupcije i sumnji na korupciju stalni proces koji mora trajati cijelu godinu. „Tajming ne postoji, bitan je trenutak kada postoje indikacije, to je dužnost državnog odvjetništva“, istaknuo je.

Primorac je komentirao i slučaj spornog stana njegove majke, koji je izazvao brojne kontroverze. „Stan je moj, a cijeli slučaj je pravovremeno iznesen u javnost“, rekao je, objašnjavajući da je riječ o stanu koji je kupljen na temelju javnog natječaja, te da nije bilo nikakvih nezakonitosti. „Stan je bio neuseljiv, a cijena je bila tržišna, daleko iznad otkupne“, dodao je Primorac, odbacujući bilo kakve tvrdnje o nepravilnostima.

Kada je govorio o moralnoj odgovornosti u političkom životu, Primorac nije štedeo svog protukandidata Milanovića. Na pitanje o Milanoviću i njegovim navodima o „Domovinskom kvadratu“, Primorac je naglasio da je on osobno sudjelovao u Domovinskom ratu još 1991. godine, dok je Milanović, kako kaže, „bio kukavica“ koji nije imao hrabrosti stati na stranu Hrvatske. „Milanović nikad nije imao pravo govoriti o Domovinskom ratu“, istaknuo je, dodajući da, iako se predsjednik „brani imunitetom“, i on će nakon svog mandata morati odgovarati.

Komentirao je i napade Ivane Kekin, koja je u kampanji optuživala njegovu stranku za nepravilnosti, posebno oko prelijevanja novca iz javnog sektora u privatni. „Ona je kolegica, simpatična osoba, ali u kampanji svatko radi ono što smatra da će mu pomoći. Moj cilj nije pad njezine karijere, nego moj rast“, rekao je Primorac, odbacujući optužbe o povezivanju s plavljenjem dokumenata.

Upitan o političkoj budućnosti Hrvatske, Primorac je izjavio: „Prvi potez kao predsjednik bit će okupljanje svih političkih opcija, od oporbe do vlasti, kako bismo rješavali pitanja koja su podijelila Hrvatsku. Nikada nije bilo gore podjela nego što imamo sada, a sve to zahvaljujući Zoranu Milanoviću.“ Dodao je da će se, kao predsjednik, fokusirati na ujedinjenje zemlje.

Govorio je i o planovima za povećanje međunarodne pozicije Hrvatske, poručivši da će kao predsjednik posjetiti ključne zemlje partnera i „pozicionirati Hrvatsku onako kako zaslužuje“. Na pitanje o svom nadmetanju u predizbornoj kampanji i skupovima koji nisu bili potpuno ispunjeni, Primorac je rekao: „Dvorana u Splitu bila je skoro puna, 900 ljudi, a 100 ih je bilo iza mene. Milanović nije imao problema s posjetama na svoja okupljanja, ali ni on nije uspio osvojiti značajnu pozornost."

„Ja sam pozvao Milanovića na debatu 11 puta i on je odbio. Ako ne dođe, to nije problem za mene. Ako je on previše uplašen, neka bude samo statist“, poručio je Primorac. Na kraju, Primorac je potvrdio da će, bez obzira na sve, nastaviti svoju predsjedničku utrku s jasnim ciljem: „Građani će odlučiti tko će biti sljedeći predsjednik Hrvatske, a moj tempo diktirat će samo građani, nikako Milanović.“

>>> VIDEO Primorac: Hrvatska treba odlučne ljude i predsjednika s ugledom, a Milanović to nije