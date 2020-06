COVID-19

Primorac: 'Virus nije oslabio, ali su se okolnosti promijenile'

Teška klinička slika koja se događa nije prisutna. Tu naravno moramo voditi računa da je većina njih dobila bolest prije sedam do 10 dana i moramo pričekati taj vremenski period od jedno još desetak dana da uđemo u 21. dan kako bismo mogli znati je li to nešto prividno ili je to zapravo stvarno - kazao je Primorac