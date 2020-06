Beroš objasnio zašto Stožer objavljuje drugačije brojke o novozaraženima nego županije

U Hrvatskoj je u protekla 24 sata zabilježeno 67 novih slučajeva zaraze koronavirusom, pa je broj aktivnih slučajeva porastao na 435, izvijestio je u nedjelju Nacionalni stožer civilne zaštite.

"I dalje dominira blaža do teška klinička slika. Preminulih danas nemamo. U Klinici za infektivne bolesti 20 je hospitaliziranih, nekoliko ima blažu pneumoniju. Ukupno je 115 zdravstvenih djelatnika u samoizolaciji", kazao je ministar zdravstva Vili Beroš.

"Dva su žarišta, Zagreb gdje je polovina zaražena u noćnim klubovima, a drugo je Đakovo", kazao je Beroš.

Video: Markotić o koronavirusu

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

"Na pitanje je li porast novozaraženih očekivano Beroš je kazao da je. "Ovo je očekivano, mi smo se otvorili i naše gospodarske aktivnosti moraju ići dalje. Moramo biti oprezni. Ovo sad što se dešava je to da mnogi politiziraju što ne doprinosi ovoj situaciji. Mi vodimo brigu o interesima građana. U ovom trenutku situacija je pod nadzorom, kontroliramo je. Sutra bio mogao biti veći broj zbog kontakata", kazao je Beroš.

"U bolnici dolaze ljudi koji imaju određene simptome. Od početka posebnu pažnju pridajemo tome da virus ne uđe u zdravstveni sustav. Na Rebro je došao pacijent iz susjedne države i uspostavilo se da je pozitivan. U ponedjeljak ide nova uputa zdravstvenim ustanovama", rekao je Beroš.

Različite brojke Nacionalnog i lokalnih stožera

"Isti odgovor smo ponavljali i prije. Nacionalni kao i županijski stožeri imaju 24 -satne intervale. Za Nacionalni to je od 12,45 jednog dana do 12, 45 drugog dan. Vi kada zbrajate, lokalni to rade ranije i ne možete dobiti iste podatke. Ovo što mi radimo je transparentno i jasno mjesecima. Naše se odnosi na period od 12, 45 jednog dana do 12, 45 drugog dana, a ako vi uzimate brojke od stožera prije toga naravno da će broj biti veći", kazao je Beroš.