Primirje izvuklo Palestince iz skloništa

Iako je na snazi četverodnevno primirje, Reuters je javio kako je izraelska vojska u logoru Meghazi, koji se nalazi u središtu Gaze, ubila jednog te ranila drugog Palestinca. Izraelska vojska tu tvrdnju nije komentirala, a također nema naznaka je li to moglo na neki način utjecati na sljedeći krug razmjene talaca i zarobljenika. Jučer rano ujutro u Izrael je stiglo 13 Izraelaca, šest žena i sedmero tinejdžera i djece, među njima i jedno od tri godine, te još četiri Tajlanđana nakon što je razmjena zaustavljena zbog prijepora o dostavi pomoći u Gazu. Kako se navodi u agencijskom izvješću, Egipat i Katar posredovali su da se razmjena nastavi. Izrael je pustio 39 Palestinaca, šest žena i 33 maloljetnika, iz dva zatvora. Neki od njih stigli su na Zapadnu obalu, gdje ih je dočekalo mnoštvo ljudi. Dužnosnici Izraela izjavili su kako bi se primirje moglo i nastaviti ako Hamas nastavi puštati najmanje deset talaca dnevno, prema jednom izvoru moglo bi biti pušteno i stotinu talaca.

Do sada je u sukobu u Gazi poginulo 14.800 ljudi, od toga je oko 40 posto djece, navele su u subotu palestinske zdravstvene službe. Također, vojno je krilo Hamasa jučer objavilo kako su poginula četiri njegova zapovjednika u Pojasu Gaze, uključujući zapovjednika brigade sjeverne Gaze Ahmada Al Ghandoura. Nije, međutim, objavljeno kada su točno poginuli.

Žestoka osveta doušnicima

Agencija AP javila je, pak, kako su palestinski militanti u izbjegličkom logoru Tulkarem na Zapadnoj obali ubili dvojicu navodnih izraelskih suradnika rano u subotu. Potom je masa udarala mrtva tijela i vukla ih kroz prolaze, nakon čega su ih neki pokušali svezati za električni stup. Video s tim prizorima cirkulirao je društvenim mrežama, što je podsjetilo na dva ustanka, 1987. i 2000. godine, koji su trajali više godina, a tijekom kojih je također bilo ubojstava navodnih doušnika, katkad i s javno izloženim tijelima. Njih je za izdaju optužila lokalna grupa militanata povezana s Mučeničkom brigadom Al Aqsa koja je naoružano krilo Fataha tvrdeći da su njihove informacije dovele do pogibije trojice njihovih članova. Navodni doušnici su 20-ih i 30-ih godina, jedan od njih živio je u logoru.

– Nismo im mi naudili, nego su si naštetili samim – stoji u priopćenju lokalnih militanata. No, i obitelj jednog od ubijenih distancirala se objavljujući izjavu prema kojoj je njihov rođak “bolesni prst koji su morali odrezati bez žaljenja”. – Potvrđujemo svoju cjelovitu nevinost te nećemo dopustiti nikome da nas krivi za njegove postupke – naveli su. Nakon što rulja nije uspjela objesiti mrtva tijela, zavezali su ih lancima na ogradu UN-ove škole i ostavili ih da vise, nitko nije pozvao liječnika. Pojavio se onda i video s priznanjem dvojice ljudi u kojem oni opisuju svoj odnos s izraelskom tajnom službom, od koje su dobivali veće svote novca. Napetost na tom području trajala je i prije napada Hamasa 7. listopada. U posljednjih je sedam tjedana ubijeno 230 Palestinaca. Među njima je od subote i Shamekh Abu al-Rab, 25-godišnji liječnik poznat u palestinskoj zajednici grada Qabatiya. Tamo je izraelska vojska provela raciju tražeći militante, uslijed čega je izbila pucnjava u kojoj je stradao liječnik, sin Kamala Abu al-Raba, guvernera palestinskoga grada Jenina. S druge su strane puno sretnije priče.

Agencije javljaju o detaljima ponovnog spajanja puštenih talaca s obiteljima. Jedna je od njih i nastavak priče nedavno objavljene u Večernjem listu. Izraelac Gilad Korngold, jedan od stotine kojima je Hamas oteo članove obitelji, već je bio izgubio nadu da će se provesti razmjena s palestinskim zatvorenicima. Dok je mjesec i pol čekao, imao je dogovor s izraelskim časnikom za vezu koji mu je tri puta tjedno javljao razvoj situacije da ga – ako se dogodi nešto loše – ne zove po noći. No kad mu je u subotu navečer zazvonio telefon, spremno se javio. Nešto nakon 23 sata po našem vremenu – poslije ponoći po lokalnom – ipak je stigla vijest da je u drugoj grupi, nakon prve u petak, Crveni križ prihvatio 13 talaca te bi ih trebao prevesti u Izrael. Među njima i njegovu kćer Adi (38) te unuke – Naveha (8) i Yahel (3). No dok ih ne vidi i ne dotakne, neće biti miran niti vjerovati da možda ipak nije došlo do zabune i da se agonija nastavlja. Navah i Yahel su djeca o kojima smo pisali nakon razgovora s njihovim djedom, koji je imao samo jednu misiju: upozoriti svijet da su među taocima djeca.

Tog 7. listopada, na dan napada Hamasa, Giladu Korngoldu oteli su i uzeli kao taoce čak sedmero članova obitelji. Uz unuke, sina i snahu, uzeli su Adinu majku Shoshanu Haran, tetu Sharon Avigdori te njezinu 12-godišnju kćer Noam. Adin otac, Avshalom Haran ubijen je sa svojom sestrom Lilach Kipnis i njezinim mužem Eviatarom. Shohamovi su bili u redovnom mjesečnom posjetu u kibucu Be’eri. Snaha Adi Shoham ondje je odrasla i tamo su još živjeli njezini roditelji i brojna druga rodbina. Oko 70 terorista upalo je i ubilo 130 od 1100 članova. Kuća, u kojoj je šira obitelj boravila, spaljena je do temelja, ali u njoj nisu pronađena tijela. Svjedoci kažu da su Shohamovi bili skriveni u sigurnoj sobi kada su teroristi zapalili imanje, tjerajući ih van. Tada je sedam članova obitelji uzeto za taoce.

Palestinci napokon mogu van

Subota je također donijela sate čekanja za obitelji talaca, od kojih je nekima radost bila pomućena daljnjim zatočeništvom ostalih. – Moje je srce podijeljeno jer je moj sin Itay još uvijek u zarobljeništvu Hamasa u Gazi – rekla je Mirit Regev, majka Maye Regev, koja je puštena kasno u subotu, u izjavi Forumu za taoce i nestale obitelji. Oslobođena je i irsko-izraelska taokinja Emily Hand, za koju se isprva strahovalo da je ubijena, a koja je svoj deveti rođendan provela u zatočeništvu prije nego što je oslobođena zajedno s 12-godišnjom Hilom Rotem, čija je majka i dalje u zatočeništvu. – Presretni smo što možemo ponovno zagrliti Emily, ali u isto vrijeme sjećamo se Raye Rotem i svih talaca koji se tek trebaju vratiti – rekla je njezina obitelj u priopćenju.

Za to vrijeme Palestinci u Gazi koriste primirje kako bi pregledali ono što je ostalo od njihovih domova i pokušali donekle ponovno uspostaviti život kakav su imali prije početka sukoba. Ovo su prvi dani da se mogu slobodno kretati područjem Gaze.

