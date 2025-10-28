Primijetili masovnu 'shrinkflaciju' u trgovinama: Znate li što je to?

Dok se britanske obitelji bore s rastućim troškovima života i odlaska u supermarket, nova anketa potrošačke organizacije Which? otkrila je desetke primjera 'shrinkflacije' fenomena gdje se količina proizvoda smanjuje, dok cijena ostaje ista ili čak raste. Ova kombinacija riječi "shrink" (smanjiti) i "inflation" (inflacija) ukazuje na to da za isti iznos novca dobijete manje proizvoda, čime se zapravo smanjuje kupovna moć, a da to ponekad i ne primijetite. Proizvođači koriste ovu strategiju kako bi zadržali cijenu proizvoda zbog porasta troškova proizvodnje, bez izravnog povećanja cijene. Istovremeno, prema anketi popularne poslastice gube ključne sastojke zbog zamjene jeftinijim alternativama, što dodatno ljuti kupce.

Prema naketi, među najdrastičnijim primjerima su Pasta za zube Aquafresh Complete Care: Prije 1,30 funti za 100 ml, sada 2 funte za samo 75 ml u lancima Tesco, Sainsbury’s i Ocado.KitKat višepakiranja (dva prsta): S 21 pločice po 3,60 funti na 18 pločica po 5,50 funti... Which? je primio i izvješća o promjenama sastojaka. Bijeli KitKat sada ima manje od 20% kakao maslaca, pa se više ne smije zvati bijelom čokoladom. Slično, pločice Penguin i Club izgubile su status "čokoladnih keksa" jer sadrže više palminog i shea ulja nego kakaa, kako je objavljeno na blogu Sky News Money. "Supermarketi moraju biti otvoreniji", upozorava Reena Sewraz, urednica za maloprodaju u Which?. "Kućanstva su pod ogromnim financijskim pritiskom – potrebna im je bolja vrijednost za novac", dodaje, piše Sky News.

Kupcima se savjetuje da paze na oznaku "novo" što često znači samo manje pakiranje. Proizvođači se brane rastom troškova. Glasnogovornica Mondelez Internationala (Cadbury) kaže da je smanjenje veličine "posljednja mjera" zbog skuplje energije i sirovina. Nestlé ističe "značajan porast cijene kave" i potrebu za "prilagodbe" uz očuvanje kvalitete. "Maloprodajne cijene određuju trgovci", dodaju. Federacija za hranu i piće pak krivi vladu.