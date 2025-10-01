Inflacija u Austriji gotovo dvostruko viša od prosjeka eurozone. Austrijanci „stenju“ pod teretom poskupljenja

Stopa inflacije u Austriji u mjesecu rujnu ostala je i dalje visoka i iznosi 4 posto. To je minimalni pad u odnosu na kolovoz kada je bila 4,1 posto. Najsnažniji pokretač cijena ponovno je bio sektor usluga, s rastom cijena od 4,7 posto. Rast cijena nastavljen je i u ostalim sektorima. Posebno zabrinjavajući je rast cijena energije, hrane i stanovanja, prema u srijedu objavljenoj preliminarnoj procjeni Statističkog zavoda Austrije “Statistik Austria”.

“Jedan od razloga za višu inflaciju ove godine su energetske subvencije koje je savezna vlada ukinula početkom godine. Prema podacima Statističkog zavoda Austrije, troškovi energije bili su u rujnu 7,9 posto veći nego prije godinu dana, a u usporedbi s kolovozom viši za 5,9 posto. Prvenstveno zato što cijene goriva više nisu imale utjecaj na smanjenje cijena”, pojasnila je Manuela Lenk, glavna direktorica Statističkog zavoda Austrije. Ukratko, s jedne strane, cijene goriva nisu više imale utjecaj na smanjenje cijena, a s druge strane su cijene električne energije nastavile rasti.

Usluge su ponovno imale najveći (negativni) utjecaj na inflaciju u rujnu, porastom za 4,7 posto. Slijede hrana, duhan i alkohol, čije su cijene porasle za 3,8 posto, što je manje od porasta u kolovozu od 5,0 posto. Bilo kako bilo, s 4,0 posto u rujnu, inflacija je u Austriji gotovo dvostruko viša ne samo od prosjeka zemalja eurozone nego i dvostruko viša od središnjeg cilja Europske središnje banke (ESB). Ciljana razina ESB-a, kojom definira stabilan rast cijena je stopa inflacije od 2 posto. Prema preliminarnim podacima. harmonizirani indeks potrošačkih cijena (HICP) na razini EU porastao je za 3,9 posto odnosno 1,7 postotnih bodova iznad stope inflacije u eurozoni, koja je u rujnu, prema današnjim podacima Eurostata, iznosila 2,2 posto, izračunali su statističari.

Kako navode austrijski mediji, među njima i dnevni list “Kurier”, inflacija u rujnu bila je viša samo u Slovačkoj, Hrvatskoj i dvjema baltičkim zemljama. Estoniji i Latviji. U Njemačkoj je stopa inflacije iznosila 2,4 posto, a u Francuskoj samo 1,1 posto. Inflacija i stalni rast cijena u Austriji, postaje sve veći problem. Ne samo stručnjaci nego i Austrijanci se boje da uskoro ne postane “kroničan” problem, jer je ponovno, i u rujnu bila vrlo visoka. Iz svega iznesenog, više je nego očito da Austrijanci “stenju” pod teretom inflacije, koja je već duže vrijeme u ovoj alpskoj zemlji, u prosjeku znatno viša od one u eurozoni i ciljane razine od 2 posto ESB-a. U svakom slučaju izuzetno važan razlog da savezna austrijska Vlada narodnjaka (ÖVP), socijaldemokrata (SPÖ) i liberala Neosa intervenira i hitno iznađe rješenja za pad inflacije i izlazak iz krize i stalnih poskupljenja. Jer broj zaduženih Austrijanaca, kako upozoravaju statističari, također je u porastu.

“Svi znaju da ne postoji nijedan gumb koji se samo pritisne, a koji će sutra sniziti inflaciju”, rekao je austrijski ministar gospodarstva, narodnjak (ÖVP) Wolfgang Hattmannsdorfer predstavnicima medija nakon današnjeg sastanka Vlade u Beču, napomenuvši kako Vlada upravo radi na Paketu mjera za snižavanje cijena, a time i inflacije. “Inflacija od 4 posto je naravno neprihvatljiva”, istaknula je Beate Meinl-Reisinger, šefica austrijske diplomacije i čelnica Neosa, manjeg partnera ÖVP-a u vladajućoj koaliciji u kojoj su još i socijaldemokrati (SPÖ). Uz napomenu da je aktualna austrijska Vlada preuzela “teško nasljeđe” od prethodne Vlade.