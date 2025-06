Primali mito za preglede preko reda i namještanje 'papira' za bolovanja i odgodu zatvora?

Zbog sumnje na korupciju, USKOK je u srijedu, u suradnji s policijom, pokrenuo akciju u Kliničkoj bolnici Sveti Duh u Zagrebu. Uhićeno je ukupno deset osoba, od kojih šestero iz KB-a Sv. Duh. Među uhićenima su, prema neslužbenim informacijama, medicinske sestre i tehničari, instrumentarke i osoba iz administracije, a glavni osumnjičeni je dr. Zoran Krstonijević, specijalist ortopedije i traumatologije. Sumnja se da je uz pomoć osoblja primao mito kako bi neke medicinske zahvate i preglede obavljao preko reda te da su namještali medicinsku dokumentaciju za neosnovana bolovanja, a navodno su sređivali i lažnu medicinsku dokumentaciju kojom se odgađalo izdržavanje zatvorskih kazni. Nagađa se da je baš ovo potonje bio razlog pokretanja akcije. Istražitelji su, neslužbeno se doznaje, Krstonijevića i ostale osumnjičenike jedno vrijeme tajno pratili i prisluškivali, ali i fizički nadzirali, pa su uočili i pacijente koji su mu dolazili na pregled šepajući i koristeći se štakama.

Štakama bi se koristili i po izlasku s pregleda, no nakon što bi se dovoljno udaljili od bolnice, štake bi spremili, a šepajući hod misteriozno bi nestao te bi počeli normalno hodati. Zbog toga se i posumnjalo da se nešto čudno događa, a tijekom izvida koji su uslijedili, posumnjalo se i da Krstonijević pojedinim pacijentima omogućava operativne zahvate preko reda. Njegova "nagrada" za to je bio novac, a prema neslužbenim informacijama riječ je o iznosu do 1000 eura. Sumnja se da su novac za njega skupljali medicinski tehničari. Istražitelji su izuzeli dokumentaciju iz bolnice te pretraživali kuće, stanove i automobile osumnjičenika.

– Nije dobro da se takve stvari događaju, ali je dobro da imamo sustave detekcije, otkrivanja i progona koji vrlo efikasno reagiraju na takva djela – kazao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. U bolnici su zatečeni ovim uhićenjima. Za dr. Krstonijevića kažu da je uvijek bio fin i kulturan kao kolega te vrlo kvalitetan kao liječnik. – Za neke se šuška da vole kuverte pa kad ih uhite, nitko se ne čudi. U ovom slučaju svi su šokirani – kažu nam u bolnici. – Uprava KB-a Sveti Duh zatečena je i neugodno iznenađena informacijom o uhićenju naših djelatnika. Nedvosmisleno osuđujemo bilo kakav oblik kaznenih djela, osobito korupciju, koja je danas bolest – kazao je ravnatelj dr. Eduard Galić, dodavši kako u potpunosti podupire institucije u provođenju istrage.

Dr. Krstonijević od prošle je jeseni zamjenik člana Časnog suda hrvatske liječničke komore, što se u ovoj situaciji pokazalo paradoksalnim. Komora je promptno pokrenula postupak njegova razrješenja. "Korupcija u zdravstvu duboko narušava povjerenje pacijenata, šteti liječnicima koji predano i savjesno rade svoj posao te ugrožava temelje javnog zdravstva. Ona predstavlja ozbiljnu prijetnju kvaliteti zdravstvene skrbi", poručili su iz HLK. I Komora medicinskih sestara najoštrije je osudila svaku vrstu korupcije, a posebno onu u zdravstvenom sustavu. "Medicinske sestre i tehničari svakodnevno i predano rade svoj posao u najtežim uvjetima, često izlažući sebe velikim pritiscima i odgovornostima, a najveći dio njih to čini časno, pošteno i profesionalno. Svako koruptivno ponašanje pojedinaca baca sjenu na cijelu struku", rekao je Komorin čelnik Mario Gazić. I ministrica Irena Hrstić najoštrije je osudila svaki oblik nezakonitog, neetičnog i koruptivnog ponašanja u zdravstvenom sustavu.