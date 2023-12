Prijeteći nožem orobio 12 trgovina i benzinskih crpki, na ulici nožem prijetio i maloljetniku, krao parfeme...

Muškarac (43), koji uz hrvatsko ima i državljanstvo Kanade, optužen je za 12 razbojništva, dvije razbojničke krađe, krađe, teške krađe... a optužnicu je protiv njega podigao ŽDO Zagreb.

Prema optužnici, tereti ga se da je jednom u prosincu 2018., u više navrata tijekom 2021. te sve do 5. travnja 2022. ulazio u benzinske postaje i druge trgovine. Tamo bi nožem zaprijetio zaposlenicama, tražeći da mu predaju novac iz blagajne, što su one i činile, strahujući za svoj život. On bi nakon toga pobjegao s novcem, a tereti ga se i da je u jednom slučaju presreo na ulici maloljetnika kojem je zaprijetio nožem, tražeći novac. No maloljetnik kod sebe nije imao novac pa se 43-godišnjak udaljio bez plijena.

Osim toga, 43-godišnjaka se tereti i da je u više navrata ulazio u trgovine, gdje bi iskoristio zaposlenost djelatnica kako bi ukrao parfeme, a jednom je prigodom kamenom razbio staklo na trgovini, nakon čega je ukrao igrice za PlayStation. Ukupna šteta je oko 8000 eura, a 43-godišnjak je u istražnom zatvoru koji mu je određen zbog opasnosti od ponavljanja djela.

VEZANI ČLANCI:

VIDEO Ubojstvo u Velikoj Gorici: Ubio majku, okružili ga u kući specijalci