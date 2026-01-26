Naši Portali
'VRATILI SMO SVE'

Kraj neizvjesnosti: Izrael preuzeo tijelo posljednjeg preostalog taoca

Tan Gvili
Foto: REUTERS
VL
Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
26.01.2026.
u 17:21

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu nazvao je Gvilijev povratak 'izvanrednim postignućem'

Izraelska vojska objavila je da su pronašli tijelo posljednjeg preostalog taoca u Gazi. Za narednikom Ranom Gvilijem tragalo se otkako je u listopadu započelo primirje s Hamasom. Hamas je trebao vratiti sve taoce, žive i mrtve, u roku od 72 sata od stupanja primirja na snagu. Predano je 20 živih izraelskih talaca te tijela 27 poginulih izraelskih i stranih talaca, no Hamas je posljednjih tjedana tvrdio da još nije uspio pronaći Gvilija.

U nedjelju je Izrael rekao da će ponovno otvoriti ključni granični prijelaz Gaze s Egiptom nakon što operacija pronalaska i povratka Gvilija bude dovršena. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu nazvao je Gvilijev povratak 'izvanrednim postignućem'. 'Obećali smo, i ja sam obećao - vratiti sve. Vratili smo ih sve, do posljednjeg zarobljenika', rekao je, javlja BBC.

Glasnogovornik Hamasa Hazem Qassem rekao je da pronalazak tijela 'potvrđuje Hamasovu predanost svim zahtjevima sporazuma o primirju'. Pronalaženje Gvilija otvara put Izraelu i Hamasu da prijeđu na drugu fazu mirovnog plana američkog predsjednika Donalda Trumpa. Druga faza trebala bi uključivati obnovu i potpunu demilitarizaciju Gaze, uključujući razoružavanje Hamasa i drugih palestinskih skupina.

Izrael se opirao napretku prema toj fazi dok Gvili nije pronađen. 'Prema informacijama i obavještajnim podacima kojima raspolažemo, narednik Ran Gvili, pripadnik specijalne postrojbe Yamam, star 24 godine u trenutku smrti, poginuo je u borbi 7. listopada 2023., a njegovo je tijelo oteto i odvedeno u pojas Gaze', navodi se u  priopćenju Izraelskih obrambenih snaga. 'IDF dijeli tugu svih obitelji i nastavit će ih pratiti, kako njih tako i i vraćene taoce, te djelovati na jačanju sigurnosti građana Izraela. Ovime su svi taoci iz pojasa Gaze vraćeni.', dodaju. 
Ključne riječi
Gaza Izrael Hamas taoci Ran Gvili

