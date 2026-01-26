Naš otok otvara prvu pizza akademiju u Hrvatskoj. Na tržište rada stižu obučeni pizzaioli, posao zagarantiran

Pod imenom D10’s Pizza Academy Pag na proljeće s radom počinje škola za pizza entuzijaste, profesionalne pizzaiole, te voditelje pizzerija. Prostor će biti opremljen svim potrebnim za održavanje kulinarskih radionica za grupe do 12 ljudi, te će osim za potrebe akademije biti dostupan za održavanje i ostalih masterclassova, gostovanja pizzaiola i chefova, radionica za djecu te korporativne team buildinge - navodi Radio Pag.

- Nakon što smo na ljeto 2025. na gradskoj plaži Prosika otvorili pizzeriju D10’s Pizza Fantasista koja je pažnju osim izvornim napoletanskim Ruota di carro pizzama privukla i nesvakidašnje atraktivnom lokacijom na samoj plaži s terasom u hladu palmi, posvetom nogometu i međunarodnim štihom budući je sastav bio okupljen sa svih strana svijeta od Slovenije, Srbije, Poljske do Filipina.

Budući smo u rujnu 2025, bili smo ponosni domaćini međunarodnog natjecanja pizzaiola Mainardi & APN Pizza Cup Pag na kojem su mjesta na pobjedničkim postoljima u obje kategorije izborili pizzaioli iz paških pizzerija ovo je bio logičan sljedeći korak. Odlučili smo gradu Pagu dati nešto više, mjesto po kojem će biti prepoznat i zbog kojeg će ljudi dolaziti na otok i izvan sezone te se ujedno i uhvatiti u koštac s trenutno najvećim problemom na Hrvatskoj (no i međunarodnoj) pizza sceni – nedostatkom kvalitetne radne snage. Ideja je kroz programe akademije obučiti i na tržište rada slati kompletno obučene pizzaiole, te osim toga i brinuti o njihovim karijerama kroz direktnu suradnju s pizzerijama.

Za profesionalne programe osposobljavanja s pizzerijama partnerima osmišljene su i linije sufinanciranja, čime se pristup akademijinim programima omogućuje onima koji nemaju sredstava za priuštiti si takvu vrstu školovanja, dok im je s druge strane zagarantirano zapošljavanje odmah po završetku programa.. - navodi se u objavi Radio Paga i ističe da su projekt među prvima podržali grad Pag, distributer vrhunskih talijanskih pizza proizvoda MIa Familia, najbolja catering kuća u Hrvatskoj Catering Kvatrić, pizzerije s liste 50 Top Pizza poljska Zielona Górka i najbolje plasirana pizzerija u regiji Franko’s Pizza & Bar, te zagrebačka Pizzeria 14.

Potvrđeni su, kako se navodi, i prvi instruktori. Buduće pizzaiole na Pagu će obučavati Mario Markušić iz zagrebačkog Franko’sa, iskusni splitski pizzaiolo Adrian Fetahu koautor menija D10’s, Nikša Čulić iz Pizzerie 14, te kao specijalni gost Jędrzej Lewandowski istaknuti poljski pizzaiolo i vlasnik pizzerije Zielona Górka koja je proglašena najboljom pizzerijom na svijetu po AVPNu za 2024. godinu te Cristiano de Rinaldi iz napuljske Casa de Rinaldi koja je navedenu titulu nosila 2022.

Prva aktivnost odnosno predstavljanje programa odvilo se već 22. i 23. siječnja u Varšavi gdje je pizza show room Jak u Mammy na dva dana pretvoren u paški D10’s kako bi se mlade pizza entuzijaste u Poljskoj motiviralo na dolazak na obuku i rad u Hrvatskoj - ističe se.