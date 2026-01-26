Naši Portali
NAKON DRUGOG UBOJSTVA

Eskaliraju prosvjedi u Minnesoti: Trump šalje svog 'graničnog cara' Homana

Tom Homan speaks to the media in Washington
Evelyn Hockstein/REUTERS
VL
Autor
Zrinka Treščec/Hina
26.01.2026.
u 16:50

Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt odvojeno je na mreži X navela da će Homan upravljati operacijama Agencije za carine i imigraciju (ICE) u toj saveznoj državi.

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u ponedjeljak da šalje svojeg povjerenika za granice Toma Homana u Minnesotu, nakon prosvjeda zbog toga što su imigracijski agenti tijekom vikenda ubili drugog američkog državljanina u toj saveznoj državi. "Tom je čvrst, ali pravedan i podnosit će izvješća izravno meni", napisao je Trump u objavi na društvenim mrežama.

Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt odvojeno je na mreži X navela da će Homan upravljati operacijama Agencije za carine i imigraciju (ICE) u toj saveznoj državi. Trump je u nedjelju za Wall Street Journal rekao da njegova administracija preispituje posljednju pucnjavu te je signalizirao spremnost da s vremenom povuče službenike imigracijskih snaga s područja Minneapolisa. "U jednom ćemo trenutku otići. Obavili smo, obavili su fenomenalan posao", rekao je Trump, ne navodeći detaljan vremenski okvir.

Američki imigracijski agenti u subotu su ubili tridesetsedmogodišnjeg Alexa Prettija. Ministarstvo domovinske sigurnosti okarakteriziralo je incident kao napad, no snimke prolaznika koje je Reuters provjerio i pregledao pokazuju da Pretti u ruci drži telefon, a ne pištolj, dok pokušava pomoći drugim prosvjednicima koje su agenti oborili na tlo.

Savezni imigracijski agent je 7. siječnja ubio američku državljanku Renee Good nakon što joj je prišao dok je bila u svojem parkiranom vozilu. Trumpovi dužnosnici ustvrdili su da je vozilom pokušala udariti agenta, no drugi promatrači kažu da snimka prolaznika sugerira kako je pokušavala skrenuti dalje od njega.

Tko je žena koja je izazvala neviđeni bijes: Zovu je 'ICE Barbie' i to zbog jedne sklonosti
Donald Trump SAD Tom Homan migracija

