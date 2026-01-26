Eskaliraju prosvjedi u Minnesoti: Trump šalje svog 'graničnog cara' Homana

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u ponedjeljak da šalje svojeg povjerenika za granice Toma Homana u Minnesotu, nakon prosvjeda zbog toga što su imigracijski agenti tijekom vikenda ubili drugog američkog državljanina u toj saveznoj državi. "Tom je čvrst, ali pravedan i podnosit će izvješća izravno meni", napisao je Trump u objavi na društvenim mrežama.
Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt odvojeno je na mreži X navela da će Homan upravljati operacijama Agencije za carine i imigraciju (ICE) u toj saveznoj državi. Trump je u nedjelju za Wall Street Journal rekao da njegova administracija preispituje posljednju pucnjavu te je signalizirao spremnost da s vremenom povuče službenike imigracijskih snaga s područja Minneapolisa. "U jednom ćemo trenutku otići. Obavili smo, obavili su fenomenalan posao", rekao je Trump, ne navodeći detaljan vremenski okvir.
Američki imigracijski agenti u subotu su ubili tridesetsedmogodišnjeg Alexa Prettija. Ministarstvo domovinske sigurnosti okarakteriziralo je incident kao napad, no snimke prolaznika koje je Reuters provjerio i pregledao pokazuju da Pretti u ruci drži telefon, a ne pištolj, dok pokušava pomoći drugim prosvjednicima koje su agenti oborili na tlo.
Savezni imigracijski agent je 7. siječnja ubio američku državljanku Renee Good nakon što joj je prišao dok je bila u svojem parkiranom vozilu. Trumpovi dužnosnici ustvrdili su da je vozilom pokušala udariti agenta, no drugi promatrači kažu da snimka prolaznika sugerira kako je pokušavala skrenuti dalje od njega.