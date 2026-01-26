Naši Portali
HZMO DONIO ODLUKU

Evo na koliko se povećava iznos nacionalne naknade i kad kreće prva isplata

Zagreb: Usklađivanje od samo 14 eura više na prosječnu mirovinu
Patrik Macek/PIXSELL
VL
Autor
Marina Hudoletnjak/Hina
26.01.2026.
u 13:44

HZMO podsjeća da pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe može ostvariti hrvatski državljanin koji je navršio 65 godina života s prebivalištem na području RH

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) u ponedjeljak je donijelo odluku o usklađivanju svote nacionalne naknade za starije osobe koja će od 1. siječnja 2026. iznositi 160,22 eura i bit će isplaćena u veljači za siječanj. Svota nacionalne naknade za starije osobe usklađuje se od 1. siječnja svake godine prema stopi promjene indeksa potrošačkih cijena iz prethodne godine ako je stopa veća od nule. To je četvrto usklađivanje od stupanja na snagu Zakona o nacionalnoj naknadi za starije osobe 2021. godine, a odluka je donesena na temelju podataka Državnog zavoda za statistiku o stopi promjene indeksa potrošačkih cijena za 2025. u odnosu na 2024. godinu, koja iznosi 3,7 posto.

HZMO podsjeća da pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe može ostvariti hrvatski državljanin koji je navršio 65 godina života s prebivalištem na području RH u neprekidnom trajanju od 10 godina neposredno prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava. Također, podnositelj zahtjeva mora ispuniti i uvjete da nije korisnik mirovine niti osiguranik u obveznom mirovinskom osiguranju, da njegov prihod i/ili prihod članova njegovoga kućanstva ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi dvostruki iznos nacionalne naknade za starije osobe, odnosno 320,44 eura.

Nadalje, uvjet je i da nije korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu prema propisima o socijalnoj skrbi, da mu nije priznato pravo na uslugu smještaja prema propisima o socijalnoj skrbi i da nije sklopio ugovor o dosmrtnom uzdržavanju ili ugovor o doživotnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja, osim u slučaju pokretanja postupka za raskid, utvrđenje ništetnosti ili poništenja ugovora. Iznimno, dodaje HZMO, korisnik prava na mirovinu i korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu može ostvariti pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe pod uvjetom da se na zahtjev korisnika obustavi isplata mirovine, odnosno da se utvrdi prestanak prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

