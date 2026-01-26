Eniu Meštroviću (Ričardu) pozlilo na gradskom vijeću Zadra, imao jako visok tlak

Tijekom sjednice zadarskog gradskog vijeća pozlilo je Eniu Meštroviću (Ričardu) koji je u jednom trenutku što se vidjelo u izravnom prijenosu sjednice rekao kako ne može i napustio je govornicu.

– Vrti me, imam probleme s tlakom... – rekao je, kako navode iz zadarskog.hr, Meštrović i pokušao nastavit, ali je odustao i napustio govornicu. Za njim su među prvima krenuli gradski vijećnici Erol Gaši i Daniel Radeta, te Marin Perinić i dr. Zorislav Sušak, inače kardiolog, koji su mu pokušali pružiti pomoć u hodniku ispred gradske vijećnice. Za njima su došli i drugi vijećnici - naveli su iz Zadarskog. Sjednica je prekinuta.

Ričard se nakon 20-tak minuta vratio za govornicu i naveo da je imao tlak 200 sa 130 i da je sad bolje. - Hvala urbanistima koji su me doveli do toga da se ovako nerviram i hvala im na zgradama koje su napravljene samo da bi netko zaradio i oprao novac. - Ovaj grad je izgubio identitet i više ne živi kulturno. Građevinski razvoj je kultura i život - rekao je Enio Meštrović.