GLAVNI TAJNIK NATO-A

Rutte u EP-u: Mislite da se Europa može braniti bez SAD-a? Nastavite sanjariti!

NATO Secretary General Mark Rutte visits Croatia
Foto: Antonio Bronic/REUTERS
1/4
Autor
Tomislav Krasnec
26.01.2026.
u 17:21

U Europskom parlamentu u ponedjeljak poslijepodne gostovao je glavni tajnik NATO-a Mark Rutte

- Ako itko ovdje misli da se Europa može sama braniti bez pomoći Sjedinjenih Američkih Država, mogu samo reći: nastavite sanjariti! Ne možete. Ne možemo. Trebamo jedni druge. Kad bi Europa krenula sama, morali biste zaboraviti na 5 posto BDP-a izdvajanja za obranu i razmišljati o 10 posto BDP-a. Dakle, hej, puno sreće - poručio je glavni tajnik NATO-a Mark Rutte u ponedjeljak poslijepodne na javnom sastanku nadležnih odbora Europskog parlamenta, gdje je odgovarao na pitanja zastupnika.

Nekoliko pitanja bilo je o tome što je detaljno Rutte dogovorio s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom prošloga tjedna u švicarskom Davosu na temu Grenlanda, odnosno o kakvom je okvirnom sporazumu riječ. 

- Dogovorili smo dva smjera rada. Prvo, NATO saveznici će zajednički preuzeti veću odgovornost za sigurnost Arktika. Drugo, oko čega ja neću biti uključen, je nastavak trilateralnih razgovora između SAD-a, Danske i Grenlanda, koji su započeli sastankom u Washingtonu tjedan prije Davosa. Nemam mandat pregovarati uime Danske. Bit ću vrlo involviran na prvom smjeru rada. U NATO-u znamo kako se razvijaju ciljevi sposobnosti i definirat ćemo sposobnosti koje su nam potrebne za obranu Arktika od veće prisutnosti Rusije i Kine - rekao je Rutte. 

Tonino Picula (SDP) pitao je glavnog tajnika NATO-a kako vidi sigurnost zapadnog Balkana i što je najveća opasnost na tom području, a Mark Rutte je u odgovoru spomenuo kako “ne možemo nikako prihvatiti stvaranje sigurnosnog vakuuma u Bosni”, kako je “misija KFOR od ključne važnosti za Kosovo” te kako se treba pobrinuti da postoji dijalog sa Srbijom, od čijeg predsjednika Aleksandra Vučića Rutte očekuje da utvrdi odgovornost za dva događaja koja su se dogodila prije par godina (Rutte se tako izrazio, nije spomenuo koja događaja, ali nagađa se da je jedan od njih napad u Banjskoj na Kosovu). Vučić mu je obećao da će utvrditi odgovornost, dodao je Mark Rutte. 

USKOK odbacio Thompsonovu kaznenu prijavu protiv Tomaševića
Ključne riječi
Davos Donald Trump Grenland Tonino Picula Mark Rutte

Komentara 31

Pogledaj Sve
ZG
Zgembi
18:46 26.01.2026.

500 mil. Europljana nema razloga moliti 300 mil. Amerikanaca, da ih spase od 140 mil. Rusa!!

ST
Starčević
17:55 26.01.2026.

da imam manje godina i želju, obukao bih pancer, šljem i čizme zenge i s pet lokalnih pijanaca vojno okupirao EU brže od wehrmachta .... europljani ili imaju priziv savjesti ili su na blokatorima puberteta ili u tranziciji .... oni ne vide neprijatelja u đihadističkom islamu već u muškarcima koji mole za obitelj.... i da g rutte... grebeno ste u pravu

CU
Cuki
18:39 26.01.2026.

Nato treba raspustiti i europske države trebaju osnovati svoju vojsku ako može nato funkcionirati zašto nebi jedna vojska unije . zašto se stalno omalovažavamo

