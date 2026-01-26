Naši Portali
MINISTAR FINANCIJA

Primorcu je pošlo za rukom ono što nije uspjelo ni politički jačim ministrima prije njega

Zagreb: Sabor raspravlja o rebalansu proračuna za 2025. godinu
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
1/4
Autor
Ljubica Gatarić
26.01.2026.
u 13:38

Primorac je prije svega sveučilišni profesor i stručnjak za javne financije, bez javno izraženih političkih ambicija, no izlazak iz akademske udobnosti očito mu nije predstavljao prepreku

U nepune tri godine na čelu Ministarstva financija Marko Primorac progurao je nekoliko ključnih projekata i zakona, što nije uspjelo ni politički jačim ministrima financija prije njega. Uključio je građane u financiranje države kroz plasman tzv. narodnih obveznica i trezorskih zapisa, čime je značajan dio štednje građana preusmjerio iz banaka prema državnim vrijednosnim papirima. Građani danas drže oko osam posto javnog duga, a na uloženih više od 11 milijardi eura država im je dosad isplatila više od 300 milijuna eura kamata. Da su taj novac zadržali u bankama, kamate bi im vjerojatno bile ispod deset milijuna eura, što je bio velik dobitak za građane, ali i osjetan gubitak za banke i ostale financijske institucije koje su svoje viškove kapitala dotad usmjeravale u državne papire. Drugi put bankama je izmaknuo tepih ispod nogu kada je predložio zakon o ukidanju bankarske naknade za osnovni račun, što bi ponajprije trebalo pogodovati umirovljenicima i građanima koji imaju samo jedan račun te nemaju naviku "peglati" kartice. Porez na nekretnine također mu ide na dušu, premda dio stanovništva smatra da je taj namet nepotreban udar na privatnu imovinu. Drugi, pak, drže da je bio preblag jer se porez obračunava prema kvadraturi, a ne prema tržišnoj vrijednosti nekretnine.

Važno je tko će mu biti nasljednik i hoće li imati dovoljno političke hrabrosti nastaviti u istom smjeru. Naplata poreza na nekretnine zasad šepa jer su se nesređene baze podataka pokazale kao ozbiljan problem. Primorac je prije svega sveučilišni profesor i stručnjak za javne financije, bez javno izraženih političkih ambicija, no izlazak iz akademske udobnosti očito mu nije predstavljao prepreku. U Vladi se vrlo dobro snašao i progurao niz važnih projekata, među kojima su i izrada Registra stanovništva te fiskalizacija 2.0, koja se postupno uhodava. Uz to, sredio je i ojačao burzovnu infrastrukturu, olakšao ulaganje u dionice i državne vrijednosne papire te poticao projekt regionalnog povezivanja burzi. Sve u svemu, tri godine na čelu Ministarstva financija donijele su mu vrijedno iskustvo koje će mu zasigurno koristiti na novoj funkciji jednog od čelnih ljudi Europske investicijske banke – institucije koja je, s obzirom na svoju ulogu i osnivače, podjednako politička koliko i financijska. Za razliku od izbora u neovisnim europskim institucijama, riječ je o političkoj funkciji u kojoj države članice, po unaprijed dogovorenom redoslijedu, predlažu svoje kandidate. No, to ne umanjuje činjenicu da se Primorac odlično snašao u Plenkovićevoj vladi, te ga ovaj na neki način nagrađuje.

Avatar Castro
Castro
14:19 26.01.2026.

Ovo je DRUGI po redu ministar financija koji sam odlazi. Interesantno.

AP
APlaPapa
14:10 26.01.2026.

Neka uhljebi u Brisel i Butkovića i Bačića ako može da odmorimo malo. E to je već malo teže. Neće ni Brisel svašta.

AS
Asus
14:07 26.01.2026.

Očito Plenković ima daleko veći utjecaj u Biselu nego što se smatra u Hrvatskoj. Predsjednik RH će biti vrlo ponosan i sretan.

