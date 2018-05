Prijatelj fra Nimca mora vratiti 236.000 eura: 'Mislio sam da je novac njegov'

Ivan Validžić, poduzetnik iz Zagreba i prijatelj Šime Nimca, župnika iz Baške Vode koji je nepravomoćno osuđen za neovlaštenu prodaju crkvenog zemljišta zajedno s Jasminom Bilonić, svojom bankaricom, nepravomoćnom odlukom Općinskog građanskog suda u Zagrebu mora Župi Uznesenja Blažene Djevice Marije iz Baške Vode isplatiti 236.000 eura u kunskoj protuvrijednosti sa zateznim kamatama.

Validžić je u svojoj obrani, između ostalog, htio osporiti pravnu valjanost ugovora o pozajmici s Nimcem jer je fratar ta novčana sredstva stekao kaznenim djelom. Tvrdi da je mislio da je novac Nimčev i da je doznao da je župni tek 2013. godine, kada je izbila afera i fratar je pritvoren. Sud se nije složio s ovim pravnim stajalištem te smatra kako postojanje ugovornog odnosa između Validžića i Šime Nimca proizlazi iz ugovora o kratkoročnoj pozajmici od 1. 8. 2012., a ne o utvrđenju krivnje Šime Nimca zbog zlouporabe službene dužnosti zbog čega je nepravomoćno osuđen na zatvorsku kaznu na Županijskom sudu u Splitu. Sud se pozvao i na pravomoćnu presudu benkovačkog suda kojom je Nimcu naloženo da isplati Župi Uznesenja BDM iznos od 9,817.656 kuna s pripadajućim kamatama, koliko je dobio za zemljište, a novac nije položio na račun župe.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

“Bankarica uzimala kamate”

Šime Nimac u svom iskazu potvrdio je kako je Validžiću posudio milijun i pol kuna jer je njegova tvrtka Frementum bila u problemima i nije imao za isplatu plaća. Prodao je crkveno zemljište s namjerom da proširi crkvu, a kako projekt još nije počeo, odlučio mu je posuditi dio novca. Ovlastio je svoju bankaricu Jasminu Bilonić da sastavi ugovor s otplatnim planom i donese ga njemu na potpis, a naveo je kako je Bilonić i fizički donijela novac Validžiću u bolnicu. Nimac je rekao i kako je tri puta uzimala po 22.000 kuna od Validžića na ime kamata. Validžić je u svom iskazu to potvrdio i rekao da joj je na ruke u gotovini plaćao kamate, ali nema pisane potvrde i ne zna u kolikom iznosu. Jasmina Bilonić tvrdi da to nije istina. Sud, zastupan po sutkinji Andrei Grahovac, Nimčevu i Validžićevu iskazu u tom dijelu nije povjerovao, ocijenivši da nije bilo kamata.

Validžić je kazao i da ga je Bilonić nazvala kada je izbila afera i rekla da uništi ugovor, što je i učinio, a ona je poslije svoj primjerak dala sudu. Jasmina Bilonić tvrdi da je kao osobna bankarica samo obavljala svoj posao, sastavila ugovor po Nimčevu nalogu, a negira i da je ona Validžiću donijela novac. Tvrdi da mu je novce donio Nimac, a ona je, kaže, bila nazočna kao svjedok.

Šime Nimac pod ovrhom

Validžić je potvrdio da mu je Nimac posudio novac i da ga nije vratio.

– Što se tiče povrata novca, budući da se ne radi o mom novcu, nego o novcu župe, gospodin Validžić je pred sudom obećao da će ga vratiti župi – rekao je Nimac.

Crkveni novac do danas nije pronađen i vraćen. Šime Nimac je pod ovrhom, ali župa je uspjela naplatiti tek 250.000 kuna, većim dijelom od prodaje njegova Passata. Na računu Jasmine Bilonić u Partner banci blokirano je 2,3 milijuna kuna, a i zabranjeno joj je raspolaganje jahtom “Lucky me” koju je Nimac kupio na njezino ime, do okončanja spora. Župa će, uspije li se naplatiti, sada doći do iznosa koji je Nimac posudio Validžiću, ali gdje je glavni dio novca, još se ne zna.