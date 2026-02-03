Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 166
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
UDALJEN S DUŽNOSTI

Šok na istoku Hrvatske nakon uhićenja šefa granične policije: Evo za što ga se sve tereti

Mjere sigurnosti na GP Bajakovo zbog epidemije koronavirusa
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
1/4
Autori: Večernji.hr, Željko Draženović/Hina
03.02.2026.
u 16:17

Neslužbeno, riječ je o načelniku postaje granične policije Bajakovo koji si je navodno pisao prekovremene sate i na temelju toga uzimao slobodne dane

Načelnik granične policije na Bajakovu, u utorak uhićen zbog sumnje u povredu službene dužnosti, bit će udaljen iz službe i očekuje ga disciplinski postupak, doznaje se u vukovarsko-srijemskoj policiji. "Policijski službenik 3. veljače 2026. godine rješenjem načelnika Policijske uprave bit će udaljen iz službe te će protiv njega biti podnesen zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka zbog teže povrede službene dužnosti", izvijestila je policija ne otkrivajući identitet ni funkciju svog uhićenog kolege.

U priopćenju navode i da, u suradnji s Uskokom, provode kriminalističko istraživanje nad 58-godišnjim policajcem zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela protiv službene dužnosti. Osumnjičenik će biti predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave osječko-baranjske, a kaznena prijava podnesena Uskoku, dodaju u priopćenju.

Uskok je ranije izvijestio da je policajac u utorak ujutro u Vinkovcima uhićen zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela protiv službene dužnosti te da ga nakon tzv. hitnih dokaznih radnji, poput pretresa i drugih prikupljanja dokaza, očekuje ispitivanje u tužiteljstvu te odluka o pokretanju istrage. Neslužbeno riječ je o načelniku postaje granične policije Bajakovo koji si je navodno pisao prekovremene sate i na temelju toga uzimao slobodne dane. 

USKOK je na temelju kaznene prijave Policijske uprave vukovarsko-srijemske donio rješenje o provođenju istrage protiv hrvatskog državljanina (1969.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti te krivotvorenja službene ili poslovne isprave.

Osnovano se sumnja da je I. okr., kao načelnik Postaje granične policije Bajakovo, u razdoblju od prosinca 2024. do 2. studenoga 2025., kod Lipovca, na graničnom prijelazu Bajakovo, s ciljem pribavljanja protupravne materijalne koristi, u više navrata neistinito prikazao da je radio na blagdane i neradne dane, znajući da se za takav rad osnovna plaća uvećava u određenim postocima. Naime, okrivljenik je rasporede rada policijskih službenika koje je prethodno sačinio i u kojima je naveden točan raspored rada policijskih službenika naknadno prepravljao neistinito prikazujući da je radio u dane vikenda, neradne dane i dane blagdana. 

Kako bi prikrio opisano postupanje, radi reguliranja prikazane razlike viška upisanih radnih sati, okrivljenik je potom do kraja razdoblja za obračun plaće koristio slobodne dane. Na temelju neistinitih evidencija rada okrivljeniku su obračunate uvećane plaće za mjesece u kojima je neistinito iskazivao da je radio. Na opisani način si je okrivljenik na temelju neistinitih isplata pribavio nepripadnu imovinsku korist od ukupno najmanje 3.886,89 eura. USKOK sucu istrage Županijskog suda u Osijeku nije predložio određivanje istražnog zatvora protiv okrivljenika jer za to nije bilo osnove.

FOTO Evo kako izgleda vila Zdravka Čolića na koju je bačena bomba! Očevid je u tijeku
Mjere sigurnosti na GP Bajakovo zbog epidemije koronavirusa
1/13
Ključne riječi
USKOK PU vukovarsko-srijemska policajac bajakovo

Komentara 1

Pogledaj Sve
OT
otrovnijezik
16:58 03.02.2026.

Kada Vlada ne poštuje Ustav i zakone zašto bi morao i on?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!