Šok na istoku Hrvatske nakon uhićenja šefa granične policije: Evo za što ga se sve tereti

Načelnik granične policije na Bajakovu, u utorak uhićen zbog sumnje u povredu službene dužnosti, bit će udaljen iz službe i očekuje ga disciplinski postupak, doznaje se u vukovarsko-srijemskoj policiji. "Policijski službenik 3. veljače 2026. godine rješenjem načelnika Policijske uprave bit će udaljen iz službe te će protiv njega biti podnesen zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka zbog teže povrede službene dužnosti", izvijestila je policija ne otkrivajući identitet ni funkciju svog uhićenog kolege.

U priopćenju navode i da, u suradnji s Uskokom, provode kriminalističko istraživanje nad 58-godišnjim policajcem zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela protiv službene dužnosti. Osumnjičenik će biti predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave osječko-baranjske, a kaznena prijava podnesena Uskoku, dodaju u priopćenju.

Uskok je ranije izvijestio da je policajac u utorak ujutro u Vinkovcima uhićen zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela protiv službene dužnosti te da ga nakon tzv. hitnih dokaznih radnji, poput pretresa i drugih prikupljanja dokaza, očekuje ispitivanje u tužiteljstvu te odluka o pokretanju istrage. Neslužbeno riječ je o načelniku postaje granične policije Bajakovo koji si je navodno pisao prekovremene sate i na temelju toga uzimao slobodne dane.

USKOK je na temelju kaznene prijave Policijske uprave vukovarsko-srijemske donio rješenje o provođenju istrage protiv hrvatskog državljanina (1969.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti te krivotvorenja službene ili poslovne isprave.

Osnovano se sumnja da je I. okr., kao načelnik Postaje granične policije Bajakovo, u razdoblju od prosinca 2024. do 2. studenoga 2025., kod Lipovca, na graničnom prijelazu Bajakovo, s ciljem pribavljanja protupravne materijalne koristi, u više navrata neistinito prikazao da je radio na blagdane i neradne dane, znajući da se za takav rad osnovna plaća uvećava u određenim postocima. Naime, okrivljenik je rasporede rada policijskih službenika koje je prethodno sačinio i u kojima je naveden točan raspored rada policijskih službenika naknadno prepravljao neistinito prikazujući da je radio u dane vikenda, neradne dane i dane blagdana.

Kako bi prikrio opisano postupanje, radi reguliranja prikazane razlike viška upisanih radnih sati, okrivljenik je potom do kraja razdoblja za obračun plaće koristio slobodne dane. Na temelju neistinitih evidencija rada okrivljeniku su obračunate uvećane plaće za mjesece u kojima je neistinito iskazivao da je radio. Na opisani način si je okrivljenik na temelju neistinitih isplata pribavio nepripadnu imovinsku korist od ukupno najmanje 3.886,89 eura. USKOK sucu istrage Županijskog suda u Osijeku nije predložio određivanje istražnog zatvora protiv okrivljenika jer za to nije bilo osnove.