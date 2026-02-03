Naši Portali
U ŠUMI

Pronađeno tijelo muškarca, njegov identitet još uvijek nije poznat

Modruš: Cesta prema Maloj Kapeli gdje je pao sportski avion
Foto: Boris Scitar/PIXSELL/Ilustracija
VL
Autor
Vecernji.hr
03.02.2026.
u 13:50

"Tijelo je radi obdukcije prevezeno na odjel patologije sisačke Opće bolnice", istakla je policija

Policijska uprava sisačko-moslavačka izvijestila je kako je jučer, oko 14.30 sati, u mjestu Mlaka na području Jasenovca, u šumi pronađen leš zasad nepoznate muške osobe. "Na mjestu pronalaska obavljen je očevid, a tijelo je radi obdukcije prevezeno na odjel patologije sisačke Opće bolnice", istakla je policija.
