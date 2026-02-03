Pronađeno tijelo muškarca, njegov identitet još uvijek nije poznat

Policijska uprava sisačko-moslavačka izvijestila je kako je jučer, oko 14.30 sati, u mjestu Mlaka na području Jasenovca, u šumi pronađen leš zasad nepoznate muške osobe. "Na mjestu pronalaska obavljen je očevid, a tijelo je radi obdukcije prevezeno na odjel patologije sisačke Opće bolnice", istakla je policija.Europska država u strahu zbog onoga što se događa u blizini njihove granice
