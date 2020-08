Prezire islamski radikalizam, ima jednu ženu, a bio je prvi šeik koji se družio s papom Franjom

Nema sumnje da je princ Mohammed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan jedan od najbogatijih i najmoćnijih vladara u zemljama Zaljeva, njegovo bogatstvo procjenjuje se na više od 150 milijardi dolara. 59-godišnji princ Mohammed bin Zayed Al Nahyan, prijestolonasljednik Abu Dhabija i vladar UAE, jedan je od najmoćnijih lidera na Arapskom poluotoku i šire, a slovi kao najliberalniji arapski princ koji prezire islamski radikalizam, ima samo jednu ženu te je ostao zapamćen kao prvi šeik koji se družio s papom Franjom. Princ Mohammed bin Zayed Al Nahyan zamjenik je vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga UAE. Smatra se pokretačkom snagom aktivističke vanjske politike UAE i vođa je kampanje protiv islamističkih pokreta diljem svijeta.

Mohamed bin Zayed Al Nahyan, poznat i kao MBZ, koji živi u velikom kompleksu palača u Abu Dhabiju, u blizini predsjedničke palače Al Bateen, treći je sin Zayeda bin Sultana Al Nahyana, prvog predsjednika UAE i vladara Abu Dhabija, i Fatime bint Mubarak. Oženjen je 39-godišnjom Salamom bint Hamdan Al Nahyan i ima devetero djece, četiri dječaka i pet djevojčica. Obrazovao se u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Velikoj Britaniji, a diplomirao je na Kraljevskoj vojnoj akademiji Sandhurst 1979. Njegova vojna obuka uključivala je tečaj za oklopni temelj, osnovni tečaj letenja, preusmjeravanje helikoptera, taktički let i tečaj padobranstva. U studenom 2003. njegov otac Zayed bin Sultan Al Nahyan imenovao ga je za zamjenika prijestolonasljednika Abu Dhabija. Nakon smrti svog oca, u studenom 2004. preuzeo je jurisdikciju Emirata Abu Dhabija. Također je, od prosinca 2004., obnašao dužnost predsjedatelja Izvršnog vijeća Emirata Abu Dhabija, odgovornog za razvoj i planiranje emirata. Interesantno je kako su u studenom 2010. godine Mohammed bin Zayed i ministar vanjskih poslova Emirata Abdullah bin Zayed Al Nahyan primili britansku kraljicu Elizabetu II. i princa Filipa, vojvodu od Edinburga, na teritoriju Ujedinjenih Arapskih Emirata tijekom njihova drugog posjeta zemlji. Pratio je kraljicu i vojvodu u obilasku Velike džamije šeika Zayeda na početku njihova posjeta.

Račun u Revelinu od 50.000 eura

U jeku borbe s pandemijom koronavirusa Hrvatskoj je donacijom 11,5 tona medicinske opreme koja je stigla iz Ujedinjenih Arapskih Emirata u ključnom trenutku, kada je to bilo najpotrebnije, pomogao upravo bogati princ Mohammed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan. Nije tajna da gotovo svake godine princ osobno ili članovi njegove obitelji ljetuju na hrvatskoj obali pa je stoga jasna njegova privrženost Hrvatskoj i potreba za pomoći. Hrvatska se javnost vjerojatno još danas sjeća prekrasne jahte Yas koja je plovila od Splita do Dubrovnika i plijenila pažnju svojim izgledom i raskoši. To je jedna od najvećih jahti na svijetu, duga je 141 metar i kapaciteta većeg od 60 osoba. Ima helidrom, bazen, spa-centar i vrhunski audiovizualni sustav za zabavu. U lipnju prošle godine društvo s jahte, u kojem je bio u njegov sin šeik Mohammed Hamdan bin Zayed, u dubrovačkom Culture Clubu Revelin, platilo je račun od punih 50 tisuća eura.

Osam milijuna stranaca

Njegova uloga u vanjskoj politici bila je povećati veze UAE sa zemljama izvan regije. Francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao ga je u Pariz 2018. godine kako bi razgovarali o strategijama za borbu protiv ekstremizma i izrade bilateralne mape puta za buduće partnerstvo. Zajednička izjava uključila je predmete za unapređenje suradnje i razmjene između dviju zemalja u pogledu obrazovanja, kulture, baštine, gospodarstva, investicija, energije, svemira i regionalnog mira i sigurnosti, obrambena suradnja, borba protiv ekstremizma i borba protiv klimatskih promjena. Za razliku od Saudijske Arabije i ostalih zemalja Zaljeva koji zabranjuju gradnju crkava i ostalih bogomolja, Emirati su daleko liberalniji i dozvoljavaju izgradnju crkava, hramova sikha i hinduista. Zbog takvog stava prema ostalim religijama i skupinama papa Franjo je u svom 27. apostolskom putovanju u veljači 2019. godine, pod motom “Učini me oruđem svojega mira”, doputovao je u UAE što je ujedno bio i prvo putovanje jednoga pape u tu zemlju i općenito na Arapski poluotok.

Dvije glavne dimenzije toga kratkog, povijesnog putovanja bile su međureligijski dijalog i susret s lokalnom katoličkom zajednicom koja ima oko 900 tisuća vjernika koju čine većinom doseljenici, ponajviše Azijci, i to Filipinci koji u Ujedinjene Arapske Emirate dolaze zbog posla. U UAE živi devet milijuna stanovnika, ali manje od milijun su državljani; ostalo su strani radnici. Žene imaju veće mogućnosti: trećinu ministarskog kabineta čine žene. Princ je veoma zabrinut za širenje utjecaja politike islamista na njegov narod i zato često zapadnim diplomatima ističe da arapski svijet još nije spreman za demokraciju “jer bi islamisti pobijedili na svakim izborima”. Zbog toga je u Egiptu podržao vojni puč 2013., kada je svrgnut predsjednik Muhamed Mursi, vođa Muslimanske braće. Isto tako, svake godine UAE financijski pomažu Egiptu s milijardu dolara u borbi protiv islamskog ekstremizma i Muslimanske braće. Princ Mohammed bin Zayed u Somaliju je poslao svoje snage, prvo da se bore protiv pirata, a potom i protiv islamskih radikala i terorista. U Libiji pak naoružava i financira generala i vojnog moćnika Khalifa Haftara koji se bori protiv islamističkih skupina u Libiji. Princ Bin Zayed njeguje izuzetno dobre odnose sa SAD-om i EU. Međutim, od kada je na vlasti Donald Trump, prinčev utjecaj u Washingtonu čini se većim nego ikad. Predsjednik Trump prihvatio je prinčeve poglede u vezi Katara, Libije i Saudijske Arabije, čak i usprkos savjetima iz svog kabineta i visokih sigurnosnih dužnosnika. Za razliku od saudijskog princa Mohammada bin Salmana, koji nema političko iskustvo i svi ga na Zapadu smatraju nasilnikom i opasnim, princ Bin Zayed je pragmatičan i zna reagirati u pravom trenutku. Iako ga je u nekoliko navrata Zapad prozvao zbog ratnih zločina koje je počinila Arapska koalicija na čelu sa Saudijskom Arabijom, a čija je članica i UAE, kada je vidio da taj rat ne vodi kraju, povukao je svoju vojsku iz Jemena i ponovno otvorio stranicu s Iranom. Isto tako učinio je i u Siriji.

Kuran, Biblija i Tora

Dok Saudijska Arabija i ostale zemlje Zaljeva i dalje podržavaju pobunjenike, princ Bin Zayed, kada je shvatio da Assad gotovo sigurno ostaje na vlasti, poslao je svog izaslanika u Siriju i kao prva arapska zemlja ponovno otvorio veleposlanstvo UAE u Damasku. Kao prvak projekata osnaživanja žena, Mohammed bin Zayed proširio je njihovu sve veću prisutnost u brojnim područjima koja obično kontroliraju muškarci. U travnju 2019. godine pozdravio je delegaciju časnica iz Arapskog programa obuke za vojne operacije i mirovne operacije koje su prolazile obuku u Abu Dhabiju. Naglasio je važnost uloge časnika u raspoređivanju sigurnosti i održavanja mira. Također je ohrabrio prisutnost žena u sektoru vladinih usluga. Kada su u listopadu 2012. pakistanski talibanski militanti upucali Malalu Yousafzai, princ Mohamed bin Zayed dogovorio je da se Malala medicinskim zrakoplovom preveze iz Emirata u Ujedinjeno Kraljevstvo, gdje je dobila dugotrajnu njegu u bolnici Queen Elizabeth u Birminghamu što je platio sâm princ. U milijunskim iznosima financirao je kupovinu i isporuke cjepiva za djecu u Afganistanu, Pakistanu i Africi. U povijesti će ostati zabilježen i njegov projekt, realiziran u studenom 2017. godine, nazvan Pustinjski dragulj, vrijedan 1,1 milijardu dolara. Naime, u Abu Dhabiju sagradio je spektakularni muzej Louvre, a ono što je u njemu je neprocjenjivo. U muzeju su izloženi klasični komadi. Među intrigantnijima su Kuran iz šestog stoljeća, Biblija iz gotike i Tora nađena u Jemenu. Sve tri knjige okrenute su jedna prema drugoj i otvorene su na stranicama sa stihovima koji nose istu poruku. Među najpoznatijim djelima u ovom muzeju su Van Goghov autoportret te “La belle ferronnière” Leonarda da Vincija.