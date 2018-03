UAE zainteresirani za Hrvatsku: U hotele i ljetovališta uložili bismo milijarde dolara

Nakon velikog investiranja u Srbiji, Crnoj Gori i BiH, jedna od najbogatijih zaljevskih država Ujedinjeni Arapski Emirati, zainteresirani su i za ulaganje u Hrvatskoj, posebno u turizmu, što nam je, u razgovoru za Večernji list, otkrio veleposlanik Ujedinjenih Arapskih Emirata u Berlinu, opunomoćenik za Hrvatsku, Njegova ekscelencija Ali Abdulla Al-Ahmed, koji je Hrvatsku posjetio već četiri puta.

S kojim ste ciljem posjetili Hrvatsku i s kim ste se sastali?

Ovo je moj četvrti posjet Hrvatskoj. Sastao sam se sa Zvonimirom Frka-Petešićem, predstojnikom Ureda predsjednika Vlade, kao i s Brankom Baričevićem, voditeljem predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj, ali s predstavnicima Ministarstava vanjskih poslova, gospodarstva, poljoprivrede, turizma te Hrvatske gospodarske komore. Za nas u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Hrvatska je jedna od najvažnijih zemalja i želimo ulagati i investirati u njoj. Moj je posjet imao cilj da vidim što Hrvatska nudi i da to prenesem svojoj vladi i poslovnim ljudima u UAE, koji su već ulagali i investirali diljem regije. U razgovoru s hrvatskim predstavnicima osjetili smo da su jako zainteresirani za naša ulaganja, ali samo zainteresiranost nije dovoljna. Treba ulagati i početi s projektima. Isto tako, pozvali smo Hrvatsku gospodarsku komoru da posjeti UAE, da se sastanu s našim poslovnim ljudima i da se dogovore oko suradnje, razmjene iskustva i ulaganja. Mi smo predstavnici vlade i mi možemo dogovarati, ali kada sjednu poslovni ljudi, odmah se mogu dogovoriti jer razmišljaju poslovno, a ne politički. Zbog toga mislim da je bitno da se sastanu.

Jeste li posjetili hrvatsku obalu?

Moramo priznati da je Hrvatska jedna od najljepših zemalja na svijetu. Ima prekrasno more i plaže. Bio sam prošle godine u Dubrovniku na ljetovanju s obitelji. Stvarno vam moram priznati da je to pravi raj na zemlji. Moj najmlađi sin stalno me pita kada ćemo opet u Dubrovnik. Hrvatska ima prelijepu prirodu, no nužne su i investicije u infrastrukturu. Spremni smo ulagati u hotele i ljetovališta na mnogim turističkim destinacijama u Hrvatskoj.

Pregovarate li još ili ste već počeli s investicijama?

Moram vam reći da su mnogi investitori došli u Hrvatsku, ali u privatnom aranžmanu, ne preko naše vlade. Posjetili su hrvatsku obalu i dogovarali se oko investiranja i gradnje hotela. Naravno, to ostaje njihova tajna, poslovni ljudi šute dok projekt ne bude završen.

Koliko UAE predviđa ulaganja u Hrvatskoj?

Nemamo ograničenja, tu je riječ o velikim projektima i investicijama. Kad vi ulažete u gradnju hotela, infrastrukturu..., znate i samo koliko to stoji. Neću navesti nikakav broj, ali riječ je o velikim projektima i investicijama. To su projekti dugoročno gledano isplativi za obje zemlje. UAE je u zemljama u okruženju, u Srbiji, Crnoj Gori i BiH, investirao i uložio na desetke milijardi dolara. S obzirom na to da je Hrvatska politički stabilna zemlja i članica EU, specifična po mnogo čemu, pogotovo po turističkim destinacijama, naša bi ulaganja bila znatno veća nego u zemljama regije. Naš je cilj da još više Hrvata posjeti UAE i obratno. Svakodnevni let iz Dubaija za Zagreb postao je i tranzitni let, što je jako važno za Zagreb. Danas Dubai preko Zagreba povezuje svijet. Iskreno ću vam reći, na početku su u kompaniji Emirates strahovali kako preko zime neće biti putnika te će imati velike gubitke. Međutim, let Dubai – Zagreb pun je svaki dan, što je dokaz koliko je ta linija važna, a na tome letu vozi jedan od najvećih zrakoplova, Boeing 777.