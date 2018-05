Prevarili su me s otpadom, a sada prijete da će me pritvoriti

Slobodno se može reći, u metropoli je sinonim za najpopularnije talijansko jelo pizzeria O’Hara, pogotovo ako se radi o napoletanama. Često se može čuti i kako je O’Hara najkontroverznija zagrebačka pizzeria, i to bi bilo točno ako se pod time podrazumijeva stalna inovativnost u pripremi, primjena najnovijih tehnologija uz upotrebu samo prirodnih sastojaka provjerenog zemljopisnog porijekla. Naprosto, pomno se prati što O’Hara radi, što će reći ili najaviti njezin osnivač Marin Vanjak. Tako je bilo i ovog tjedna kada je jednim svojim postom na društvenim mrežama vlasnik O’Hare Marin Vanjak privukao pozornost javnosti, ali sada ne samo one koju zanima gastronomija.

– Ma koliko me ljudi zvalo, sad mi je žao što sam napisao taj post, ali naprosto mi je puknuo film. Više stvarno ne mogu, a to što tamo na mom Facebooku stoji tek je djelić onoga što prolazimo svaki dan – započeo je vlasnik O’Hare priču koja još jednom podsjeća kako je teško biti poduzetnik u Hrvatskoj, kako je to podjednako teško i onda kada se uspije na način kako je to uspio on sa svojom pizzerijom čiju još jednu franšizu otvara upravo ovog tjedna u Zadru.

Reciklažno dvorište blizu

Prije nekoliko mjeseci nazvali su Marina Vanjka iz jedne od tvrtki za zbrinjavanje otpada nudeći mu svoje usluge. Kad im je objasnio kako pizzeria O’Hara sama razvrstava otpad i odvozi ga, upozorili su ga da je to – kažnjivo pa bi bilo dobro da sklopi ugovor s nekim tko je ovlašten, dakle s njima. Uslijedio je sastanak na kojem mu je pak objašnjeno da to zapravo ne treba, ali da će se problema zauvijek riješiti ako s njima potpiše ugovor za 1200 kuna mjesečno. “Može, priča s otpadom je riješena”, mislio je Marin Vanjak.

Pogrešno. Tvrtka na čiji je angažman O’Hara pristala nije dolazila po otpad dogovorena tri puta tjedno, nego jednom ili dva puta, što je nedovoljno s obzirom na promet koji tako popularna i poznata pizzeria ima. No ni to nije kraj. Javio se i stanoviti gospodin priopćivši da se otpad iz pizzerije ostavlja na – njegovu zemljištu. Prijavio je i pizzeriju i tvrtku koja je otpad trebala zbrinuti. Vanjkova objašnjenja nisu ga previše zanimala, a tvrtka koja se o otpadu trebala po sklopljenom dogovoru pobrinuti tvrdi da je O’Hara tamo sama, 25 km daleko od svoje lokacije, ostavila otpad iako se reciklažno dvorište nalazi svega 500 metara od pizzerije. I onda je ovog tjedna uslijedio i poziv sanitarne inspektorice po podnesenoj prijavi.

Svaki dan neka situacija

– Nazvala me na moj privatni broj da treba doći u moj lokal u inspekciju. Nema problema, samo mi radimo od 18, a ona radi do 16, u subotu kada radimo cijeli dan ona ne radi. Ni za jedno ni za drugo dolazak u slobodno vrijeme nije bio opcija. Ništa nije značilo što plaćamo porez uredno i na vrijeme, što su iza mene 34 godine poduzetničkog iskustva, pa je na kraju sve završilo prijetnjom privođenjem. Ma nemam ništa protiv, neka me privedu jer ovo je zaista i za mene previše. Stvar je sada u proceduri, čekam razvoj događaja, pa ćemo vidjeti dalje, ali neću se dati. Imam odgovor na sve opcije – kaže Marin Vanjak o neugodnom događaju. Jer, otkriva nam, nanizalo se takvih epizoda dok mu na kraju nije prekipjelo.

– A što da vam kažem? Svaki dan, ali svaki, imam nekakvu ovakvu situaciju. Nedavno mi je Fina blokirala račun iako je na njemu bilo i više nego puno novca. I to se, savršeno normalno za ovu državu, dogodilo u petak, kada ne možeš učiniti baš ništa, ne možeš otkriti zbog čega je račun blokiran, tko je što poduzeo, moraš čekati ponedjeljak. Jednom su nam blokirali račun zbog 1,16 kuna nekog zaostatka koji nismo platili. Da ne govorim o tome kako ostale službe funkcioniraju. U pošti su mi neki dan uvjetovali slanje preporučenom poštom uplatom na račun Crvenog križa od kunu i pol. Rekoh, nema problema da uplatim Crvenom križu, ali koliko i kada ja to hoću. Da, kažu tamo, ali ako sada dragovoljno napravite uplatu, odmah zaprimamo pošiljku. Pa eto vam onda mojih kunu i pol da napravite ono što vam je posao! Nevjerojatno je kako ni kriv ni dužan mogu nastradati, nikakve veze nema koliko ta ista država od tebe zarađuje – kaže Vanjak.