Presretačima zaustavljali vozače pa im skuplje naplaćivali kazne. Za manju kaznu tražili i besplatne mobitele

Zbog zloporabe položaja i ovlasti te primanja i davanja mita podignuta je optužnica protiv petorice muškaraca, a trojica od njih su policajci. USKOK trojicu policajaca tereti da su od 6. ožujka 2019. pa do 5. siječnja 2020. radili kao policajci Postaje prometne policije Slavonski Brod, te su bili ovlašteni i dužni nadzirati sigurnost cestovnog prometa, pri čemu su se koristili i presretačima.

Pratili su vozače koji su se kretali dionicom autoceste u blizini Slavonskog Broda, a kada bi uočili da su vozači počinili prekršaj, predočavali su im da su kazne za počinjenje prekršaje znatno veće no to su uistinu bile. Pa su im naplaćivali više kazne no što su vozači uhvaćeni u prekršaju stvarno trebali platiti. Razliku između stvarne kazne i naplaćene kazne optužena policijska trojka je zadržavala za sebe.

Dvojica od trojice policajaca optužena su i da su 24. listopada 2019. vozeći se u presretaču zaustavili dva vozača koji su vozili jedan za drugim. Kazali su im da su vozili prebrzo te su ih htjeli kazniti. Pokušavajući "ispregovarati" manju kaznu, dvojica vozača uhvaćenih u prekršaju policajcima su ponudili da će im preko tvrtke u kojoj rade svakom ishodovati besplatne mobitele. Policajci su ih tražili da na mjestu svaki plati po 250 kuna, nakon čega krajem studenoga 2019. u poslovnici jedne tvrtke u Slavonskom Brodu, podigli obećane mobitele.