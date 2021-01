Preporuka iz EU – veći broj sekvenciranja genoma novih varijanti virusa

Europa je zabrinuta zbog pojave novih varijanti virusa i preporučen je veći broj sekvenciranja genoma. To je ono što planira i Hrvatska, kada se negdje pojavi veći broj novozaraženih, kao što znate, imali smo žarišta u Varaždinskoj i Međimurskoj županiji. U takvim situacijama preporučeno je sekvencirati veći broj bolesnika, za što će Hrvatska biti spremna – rekao je jučer ministar zdravstva Vili Beroš.

Hrvatska ima znanstvene grupe koje su već sekvencirale genom, a očito je da će se sada u taj dio istraživanja novog koronavirusa ulagati još više resursa. Osim Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” tu je i Institut “Ruđer Bošković” te Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu. Na razini EU raspravlja se o nastavku borbe protiv pandemije u kontekstu novih sojeva. Njemačka je, tako, uvela neke nove mjere, no one nisu toliko stroge koliko je to tražila kancelarka Angela Merkel.

– Merkel je odustala od znatno strožeg lockdowna zbog političkog pritiska, a ne jer brojke padaju. Mnoge savezne jedinice opirale su se novim mjerama i morala je iznaći neki kompromis, gdje će mjere biti manje-više iste na razini cijele zemlje. Koliko je odluka opravdana, pokazat će vrijeme, ali u svakom je slučaju riskantna budući da se novi virusni soj prema svemu sudeći brže i lakše širi – rekao nam je virusni imunolog prof. dr. sc. Luka Čičin-Šain iz Helmholtz centra za infektivna istraživanja u Braunschweigu.

Plan da se do ljeta cijepi ukupno 70 posto odraslog stanovništva EU može omesti Pfizerova najava usporavanja proizvodnje cjepiva.

– Budući da dolaze nova cjepiva, Moderne i AstraZeneca, uskoro i Johnson&Johnsona, scenarij od 70 posto je moguć, ali nije izvjestan – rekao je prof. Čičin-Šain.

>> VIDEO Alemka Markotić: Strpimo se još dok je hladno, da se onda u proljeće i ljeto vratimo normalnijem životu!