Preminuo muškarac koji je propucane glave izbačen iz auta, majka odlučila darovati organe

Branko Mijatović (32) iz Splita poznat kao Naranča koji je u ponedjeljak prostrijeljene glave izbačen iz automobila i ostavljen da leži na staroj kliškoj cesti u blizini tunela jučer navečer proglašen je mrtvim.

Potvrdila je to za Slobodnu Dalmaciju njegova majka Elena Mijatović, kazavši da je u splitskoj bolnici potpisala dokumente da organi njezina sina budu donirani.

– Neka živi u drugoj dici... – rekla je.

Splitska je policija vrlo brzo nakon dojave uhitila 30-godišnjeg Sandra Firića, koji je, nakon kriminalističke obrade, kazneno prijavljen za pokušaj Mijatovićeva ubojstva, no budući da je 32-godišnjak preminuo, kvalifikacija kaznenog djela sigurno će se promijeniti.

Majka Elena kaže kako je njezin sin praktički bio otet i dva mjeseca držan kao rob te premlaćivan i prisiljavan da prodaje drogu.

– Kakav god da je bio, moj sin nije zaslužio da završi kao pas na ulici propucane glave. Ne on, nego nitko to ne zaslužuje. Branko je 6. veljače trebao ići na odsluženje kazne u Remetinec, a već neko vrijeme prije toga družio se sa Sandrom Firićem, koji je dolazio u moju kuću i zvao me "majko, mamita". Negdje prije godinu dana, a imam i snimku, Firić je došao ispred mog obiteljskog stana i prijetio Branku: "Majku ti mrtvu j....., ubit ću vas sve." Ovo govorim da se vidi da sve ovo što se dogodilo nije bilo slučajno. Dakle, doslovno se radi o tome da je Firić Branka oteo i iskorištavao ga da za njega dila drogu – ispričala je majka ubijenog 32-godišnjaka.