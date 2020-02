Preminuo kineski liječnik koji je prvi upozorio na koronavirus

Kineski liječnik Li Weniang, koji pokušao upozoriti svijet na koronavirus još krajem prosinca, preminuo je u bolnici.

On je, naime, poslao svojim kolegama poruku i upozorio ih da se sedam pacijenata zarazilo virusom sličnom SARS-u i da se nalaze u karanteni u bolnici u kojoj on radi. U svojoj poruci naveo je kako je riječ o virusu iz porodice koronavirusa, piše CNN

Njegove poruke završile su na društvenim mrežama, a policija je vrlo brzo došla do njega i optužila ga za davanje lažnih informacija koje su ozbiljno narušile društveni red.

Završio je u bolnici 12.siječnja, a nalazi su potvrdili tek 1. veljače da ima koronavirus. Čovjek kojeg će pamtiti po tome da je nastojao upozoriti liječnike na pojavu virusa je preminuo u četvrtak u bolnici u Wuhanu.

O njegovoj smrti oglasila se i Svjetska zdravstvena organizacija. Naveli su kako su ožalošćeni zbog smrti 34-godišnjeg liječnika, no da svi trebamo slaviti njegov rad na koronavirus.

We are deeply saddened by the passing of Dr Li Wenliang. We all need to celebrate work that he did on #2019nCoV - @DrMikeRyan