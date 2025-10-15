Premijerova i oporbena slika Hrvatske nemaju, naravno, nikakve sličnosti

Tijekom današnje rasprave u povodu Godišnjeg izvješća o radu Vlade javnosti su predstavljene dvije posve različite predodžbe Hrvatske. Ona kakvom je, zahvaljući svom i radu njegove Vlade, vidi premijer Andrej Plenković, i fona kakvom je vidi oporba. Naravno, među njima nema nikakve sličnosti. – Hrvatska se ne vodi pesimizmom, nego povjerenjem i odgovornošću. Vlada ne smatra da je riješila sve probleme, da je sve što radi idealno, ali trudimo se da građani žive bolje, da gospodarstvo bude otpornije – kazao je Plenković na početku predstavljanja izvješća, dodajući da netko tko ima čast voditi Hrvatsku devet godina sigurno zna kako se u njoj živi. Uslijedilo je nabrajanje svega postignutog.

– Hrvatsko gospodarstvo raste 18 uzastopnih kvartala. BDP po stanovniku dosegnuo je 77% prosjeka EU, a do kraja Vladina mandata cilj je premašiti 80%. Od 2016. i našeg prvog mandata minimalne bruto plaće rasle su za 134%, prosječne za 92%, medijalne za 90%, a prosječne mirovine za 93%. Sad imamo i rekordan broj zaposlenih, dok je broj nezaposlenih pao na povijesno nisku razinu, ispod četiri posto. Te 2016. na jednu nezaposlenu osobu imali smo četiri zaposlena, a danas je omjer 1:23. Otvoreno je više od 300 tisuća novih radnih mjesta pa danas imamo rekordnih milijun i 780 tisuća osiguranika. Rast industrijske proizvodnje u prvih osam mjeseci je 3,6%, robni izvoz raste 4,2% u prvih sedam mjeseci.

Prvi put u povijesti Hrvatske inozemni dug države manji je od ukupne štednje građana i poduzeća u bankama. Država je štednju građana aktivirala u korist razvoja time što je u tri navrata izdala državne obveznice i 13 trezorskih zapisa. Građani su podnijeli 340 tisuća ponuda u vrijednosti 11,4 milijardi eura, a usto su otvorene 52 tisuće novih računa. Time je 323 milijuna eura kamata ostalo hrvatskim građanima, a ne bankama. Građani svoju štednju iz komercijalne banke ulažu u državu, a to govori da vjeruju kamo država ide... – iznosio je Plenković koji je tijekom izlaganja, osvrćući se i na oporbene kritike, povremeno bio ironičan, čak i sarkastičan. Govorio je opušteno, gestikulirajući, tu i tamo je lupnuo po saborskoj govornici kako bi prisnažio svoje riječi. Bilo je vidljivo da se osjeća samopouzdano i nadmoćno. No čim je završio s izvješćem, oporba je žestoko navalila optužujući ga za niz "grijeha".

Anka Mrak Taritaš poručila je: "Duha ustaštva vi ste osobno pustili iz boce, a glavnog državnog odvjetnika pretvorili ste u stranačkog šerifa." – Govor premijera potpuno je odvojen od stvarnosti, a HDZ redovnim demokratskim putem postaje nesmjenjiv. Što su gori i što bizarniji potezi premijera i Vlade, reakcije javnosti su sve tiše i blaže. Hrvatska je postala talac ega Andreja Plenkovića – ustvrdila je Dalija Orešković iz DOSIP-a predbacivši premijeru i Vilija Beroša, i Ivana Turudića, i političke igre oko izbora sudaca Ustavnog i novog čelnika Vrhovnog suda, i zatiranje neovisnih institucija... Posebno je oštra bila SDP-ova Mirela Ahmetović ustvrdivši da se premijer hvalio vibrantnim gospodarstvom, iako smo po produktivnosti na posljednjem mjestu u EU. Izvješće o radu Vlade nazvala je izvješćem o premijerovoj samodopadnosti i uobrazilji koja nema veze sa stvarnošću. Kritičan je bio i nezavisni Nino Raspudić koji je svoje izlaganje također začinio s malo ironije kazavši: "Baš sam uživao slušajući premijerovo izvješće. Sjedio sam i prepustio se tome da sat vremena uživam u čaroliji bajke o zemlji Dembeliji."