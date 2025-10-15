Zaiskrilo u Saboru, Troskot: Vlada financira filmove protiv hrvatske istine, HDZ: To su godine rada, ne PR

Saborski HDZ odbacio je u srijedu ocjene oporbe da Godišnje izvješće Vlade i dobri rezultati kojima se pohvalio premijer nemaju veze sa stvarnošću, da su običan PR te poručio da su izneseni pokazatelji činjenice i da iza svega stoje godine napornog rada. Oporba samo traži način da ospori vladine uspjehe, kazao je Ante Sanader (HDZ), parafrazirajući uzrečicu 'sve ti mogu oprostiti, ali uspjeh nikako'.

Vladini uspjesi, a posebno podrška naroda na izborima, tri puta za redom, najveći su kompleksi, poručio je oporbi u saborskoj raspravi o Godišnjem izvješću Vlade. Ponovio je niz pokazatelja koji, istaknuo je, govore da Vlada dobro radi - od rasta BDP-a po stanovniku preko rasta zaposlenosti do toga da je Hrvatska spremna za ulazak u OECD.

Mislite da je to zato jer im se svidio Andrej Plenković, smršavio je malo, pa će nam dozvoliti ulazak, ironizirao je te naglasio kako je taj ulazak rezultat napora i aktivnosti ljudi koji su radili na tom projektu. I Ivica Kukavica (DP) zadovoljan je postignutim, iako kaže uvijek može bolje. Nezadovoljan je zbog inflatornih pritisaka i drži da bi HNB morala odraditi svoju zakonsku zadaću. Hvali ulaganje u sport, demografiju, obranu, vraćanje temeljnog vojnog osposobljavanja.

Sasvim drugačiji pogled na rad Vlade i premijerovo Izvješće ima Marijana Puljak (Centar). Kaže da je premijer iznio „samohvalni pregled“ rada Vlade, prepun brojki i optimističnih slogana, ali da građani znaju da se iza tih brojki krije sasvim druga stvarnost - stvarnost nepravde, nejednakosti i beznađa. „Govorite da se Hrvatska vodi optimizmom, radom i povjerenjem, ali građani znaju da se Hrvatska danas vodi korupcijom, klijentelizmom i stranačkom podobnošću“, poručila je premijeru.

Zvonimir Troskot (Most) proziva Vladu da se naziva demokršćanskom, a uvela je kategoriju roda i niz zakona u školstvo na koju se danas naslanja LGBTIQ propaganda. Tko je otvorio vrata toj ideologiji, tko je ratificirao Istanbulsku konvenciju?, upitao je. Ustvrdio je i kako se „sustavno ubijanje hrvatskog nacionalnog identiteta provodi kroz kulturu“, kako sama Vlada financira filmove poput „15 minuta masakra u Dvoru“ ili knjiga poput „Krajina“ koji su "klasična srbočetnička propaganda, proizvod financiran hrvatskim novcem kroz Ministarstvo kulture, a rađen protiv hrvatske istine".

Borba protiv ukupne nejednakosti u društvu i borba za funkcionalnost institucija ostaju zadaća svih, a posebno Vlade, poručio je Milorad Pupovac (SDSS). Suglasio se da Hrvatska u posljednjih devet godina prolazi razdoblja „relativne, a ponekad i zapažene političke stabilnosti“ te priznao da održavati tu stabilnost, uz održavanje temeljnih ustavnih vrijednosti, nije laka vještina.

Uz inflaciju i rast cijena, koji su ozbiljan problem, pozornost skreće i na pitanje jednakosti građana. Građani ukupno štede oko 35 milijardi eura, s tim da 30 posto štedi do 100 eura, onih koji posjeduju 72 posto štednje je 10 posto, a među najbogatijima, onima koji imaju više od milijun eura štednje, je dva posto građana, naveo je te se upitao je li normalno da su tolike razlike među građanima i da je tolika štednja neaktivirana.