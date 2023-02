Premijer si je s ‘tajnama’ zadao težak i politički rizičan zadatak

Predsjednik Vlade Andrej Plenković dao je sebi i stručnjacima koji rade na izmjenama kaznenog zakonodavstva težak zadatak, a s obzirom na cilj koji se želi postići, usudili bismo se reći i nemogući zadatak. Čak i ako djelomično uspije u svome naumu, s obzirom na to da je vrsni pravnik, jako dobro zna kakva je uloga prava javnosti da zna u demokratskom društvu te su mu jako dobro poznati s tim povezani europski standardi, za pretpostaviti je i da je svjestan što očekuje njegovu inicijativu i kakvu bi političku štetu mogao trpjeti on, Vlada, HDZ i partneri na vlasti, provedu li naum u djelo. Stoga, za redakcijskih internih razgovora na tu temu, prva reakcija potpisnika ovih redaka bila je da treba vidjeti kakav će biti prijedlog, ali da mislim kako novinari ne mogu biti njime obuhvaćeni jer nije naš posao da čuvamo "tajne" iz sudskih postupaka, već da ih u interesu javnosti otkrivamo. Uostalom, s obzirom na dosegnutu razinu slobode medija, taj korak unatrag bio bi katastrofalan politički gaf pa ne čudi da je naknadna reakcija ministra pravosuđa Ivana Malenice spustila premijerovu retoriku: "Otklanjamo svaku tezu da će se novinare procesuirati, nitko od članova radne skupine ne smatra da bi to trebalo raditi, mediji imaju pravo objavljivati određene informacije o kaznenom postupku", kazao je ministar.