Premijer ne vidi problem u vezi s Berošem jer je sve – po zakonu?!

Mislite da je zaboravio operirati? Jeste li vi zaboravili voziti auto? Skandalozni su odgovori premijera Andreja Plenkovića na novinarska pitanja u vezi sa zapošljavanjem Vilija Beroša u KBC "Sestre milosrdnice". Pri čemu je teško reći što je skandaloznije: to što premijer neurokirurgiju uspoređuje s vožnjom automobila ili njegova konstatacija prema kojoj u Beroševu zapošljavanju ne vidi ništa sporno jer je "sve bilo po zakonu". Blago zemlji s ministrima koje se uhićuje zbog optužbi za korupciju i na čijem je čelu premijer koji u povratku svog za korupciju optuženog bivšeg ministra u bolnicu koju je prema optužnici oštetio, ne vidi ništa sporno. A još manje nemoralno. Uostalom, priča oko Beroša savršeno se uklapa u onu Plenkovićevu "da može što hoće" pa nakon što su on i HDZ svojim (ne)djelovanjem razorili i zarobili i institucije, i državu, i društvo, što ne bi razorili i zarobili i zakone? Budući da je Hrvatska očito zemlja u kojoj korupcija nikome nije problem sve dok je "po zakonu".

