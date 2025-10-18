Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 156
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
OSOBA TJEDNA

Premijer ne vidi problem u vezi s Berošem jer je sve – po zakonu?!

Zagreb: Povodom obljetnice pogibije general-bojnika Blage Zadre položeni vijenci kod biste u Saboru
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Ivana Jakelić
18.10.2025.
u 22:38

Blago zemlji s ministrima koje se uhićuje zbog optužbi za korupciju i na čijem je čelu premijer koji u povratku svog za korupciju optuženog bivšeg ministra u bolnicu koju je prema optužnici oštetio, ne vidi ništa sporno

Mislite da je zaboravio operirati? Jeste li vi zaboravili voziti auto? Skandalozni su odgovori premijera Andreja Plenkovića na novinarska pitanja u vezi sa zapošljavanjem Vilija Beroša u KBC "Sestre milosrdnice". Pri čemu je teško reći što je skandaloznije: to što premijer neurokirurgiju uspoređuje s vožnjom automobila ili njegova konstatacija prema kojoj u Beroševu zapošljavanju ne vidi ništa sporno jer je "sve bilo po zakonu". Blago zemlji s ministrima koje se uhićuje zbog optužbi za korupciju i na čijem je čelu premijer koji u povratku svog za korupciju optuženog bivšeg ministra u bolnicu koju je prema optužnici oštetio, ne vidi ništa sporno. A još manje nemoralno. Uostalom, priča oko Beroša savršeno se uklapa u onu Plenkovićevu "da može što hoće" pa nakon što su on i HDZ svojim (ne)djelovanjem razorili i zarobili i institucije, i državu, i društvo, što ne bi razorili i zarobili i zakone? Budući da je Hrvatska očito zemlja u kojoj korupcija nikome nije problem sve dok je "po zakonu".
Skupština preimenovala ulice u Zagrebu, oporba žestoko protiv: 'To je jugoslavenski i komunistički nasrtaj'

Ključne riječi
USKOK Vili Beroš Andrej Plenković

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još