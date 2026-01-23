Strašna nesreća nedaleko Zagreba: Autom sletjeli s nasipa, jedna osoba poginula

BEŠĆUTNO

Doznala šifre i pinove svog dečka pa s računa Doma za starije i nemoćne kojem je on vlasnik sebi prebacila 1900 eura

Sumnjiči ju se i da je između 20. i 28. prosinca 2025. iskoristila vrijeme dok je boravila u kući 26-godišnjaka da mu iz ormara ukrade mobitel s punjačem i zaštitnom maskom, a koji je bio kupljen sredstvima i upisan u dugotrajnu imovinu Doma za starije i nemoćne.