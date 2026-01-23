Strašna nesreća nedaleko Zagreba: Autom sletjeli s nasipa, jedna osoba poginula

U Rugvici, na području Dugog Sela, na Staroj cesti dogodila se prometna nesreća u kojoj je osobni automobil sletio s nasipa. Nesreća se dogodila oko 16.40 sati, a u slijetanju automobila jedna osoba je poginula, a jedna je ozlijeđena.
Očevid je u tijeku.
