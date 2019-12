Kako su dvojica studenata Nigerijaca završila u Kladuši?

Diskriminacija zbog boje kože, odvraćanje imigranata – ili legalnih posjetitelja Hrvatske – u Bosnu i Hercegovinu ili pak pokušaj zlouporabe sportskog natjecanja i legalnog dolaska u Hrvatsku za nezakoniti odlazak dalje na zapad? Gotovo bizarna priča dvojice nigerijskih studenata koji tvrde da ih je policija u Zagrebu presrela na ulici, privela u postaju te prebacila u BiH iako su imali uredne vize izazvao je kontroverze u Hrvatskoj. Priča dvojice mladića, 18-godišnjih Abie Uchenne Alexandra i Ebohe Kennetha Chinedua koji su u Pulu došli na Svjetske međusveučilišne igre, kako bi u stolnom tenisu predstavljali Tehničko sveučilište Owerri, razlikuju se od podataka iz MUP-a.

Naime, u MUP-u kažu kako je iz grupe od petero nigerijskih državljana u kojoj su bili voditeljica i četiri studenta koji su legalno ušli u Hrvatsku 12. studenoga i imali povratne karte za Lagos preko Istanbula 17. studenoga, samo voditeljica po završetku natjecanja otišla kući. Jedan je student Hrvatsku napustio tek krajem mjeseca, drugi je dva puta pokušao ući u Sloveniju što mu je odbijeno jer nije imao schengensku vizu. Potom je u Zagrebu prijavio nestanak dokumenata, a na kraju je ipak imao dokumente te zatražio azil. Preostala dvojica mladića završila su u BiH.

Što je bilo nakon natjecanja

– Iz Pule smo stigli u Zagreb i tog 17. studenoga na ulasku u tramvaj zaustavio nas je policajac. Pozvao je kolegu, te su nas prevezli u policijsku postaju. Stavili su nas u kombi, rekli da idemo u Bosnu. Kakva Bosna? Došao sam avionom u Zagreb, rekao sam im da ne znam Bosnu. Zaustavili smo se i čekali pet sati, a onda smo se našli u grmlju. Udarali su nas nogama i gurali. Odbio sam ići jer sam se bojao. Rekao mi je: “Ako se pomakneš, pucat ću.” Prišao mi je Pakistanac i rekao da idemo u Bosnu, u kamp. Kamp? Imam važeću vizu – kazao je Eboha Kenneth Chinedu .

Riječ je bila o kampu Miral kod Velike Kladuše, a studenti su se žalili predstavnicima Međunarodne organizacije za migracije (IOM), koja upravlja kampom. Ondje su potvrdili da je riječ o nigerijskim studentima, koji su u Hrvatskoj boravili zakonito. Isto nam govori i organizator igara Alberto Tanghetti.

– Mogu potvrditi da su se natjecali, o čemu postoje i snimke. Imali su uredne dokumente, i iz policije su me zvali da to pitaju. Što se dogodilo nakon što su otišli iz Pule u Zagreb, to ne znam i ne mogu govoriti – kazao je Tanghetti. S njihovog sveučilišta danas nije bilo odgovora, no jedan od njih – Abia Uchenna Alexandro – zaveden je kao član sveučilišnog nogometnog tima.

No dok se svi slažu da su Nigerijci u Hrvatsku doputovali legalno, sporno je što se dogodilo u Zagrebu. Iz MUP-a su objavili rekonstrukciju događaja, u kojoj za sada nedostaje podatak kako su završili u BiH, na čemu se radi. Njihova kronologija baca drukčiju sliku. Natjecanje je trajalo do 17. studenoga. Dan kasnije voditeljica je napustila Hrvatsku. Četvorica natjecatelja ostala su. Jedan od njih je u Hrvatskoj boravio do kraja mjeseca kad se, kako doznajemo, vratio kući. Što je radio, nije poznato. Drugi je natjecatelj je dva puta pokušao iz Hrvatske ući u Sloveniju, ali nije uspio budući da nije imao schengensku vizu. Iz Pule je stigao u Zagreb i 18. studenoga u I. Policijskoj postaji Zagreb-Centar prijavio gubitak putne isprave.

Nigerijskom državljaninu ponuđeno je da može kontaktirati veleposlanstvo, ali on je to odbio. Kako je mladiću viza istekla dan prije, izdano mu je Rješenje o protjerivanju s rokom napuštanja Europskog gospodarskog prostora od 14 dana, dodaju iz MUP-a.

– Nije napustio Hrvatsku, već se 27. studenog vratio u I. Policijsku postaju, ovoga puta s putnim dokumentima, te izrazio namjeru za traženjem međunarodne zaštite. Sada je u prihvatilištu za tražitelje međunarodne zaštite u Zagrebu u statusu tražitelja azila – kažu iz MUP-a.

Dokumenti nisu u hostelu

Dvojica mladića koji su sada u BiH, dan ranije od ostatka grupe, 16. studenoga, uputili su se u Zagreb te prijavili u hostelu. Njega su napustili 18. studenog, podmirivši troškove te uzevši putne isprave i ostale stvari.

– Kao potpuno netočnu odbacujemo tvrdnju da su im dokumenti ostali u hostelu i da su policijski službenici PU zagrebačke postupali prema njima i ističemo kontradiktornost u izjavama – kažu iz MUP-a te odbacuju optužbe da je postupanje policije navodno bilo potaknuto bojom kože. Nešto prije negoli je MUP objavio reagiranje, predsjednik Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost te bivši ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić zatražio je očitovanje policije.

– Naravno da to potiče sumnju da je istina da se obeshrabrivanje i odvraćanje događaju u dubini teritorija, da ljudi koji čak dođu na sportska natjecanja riskiraju da mogu biti ubačeni u kombi i vraćeni u BiH. Inzistiram da se, uz hrvatske, poštuju i europski zakoni. Ja prioritet dajem ljudskim pravima – dodao je Ostojić uz napomenu da je Odbor zatražio i direktan nadzor postupanja na granici. Dubravko Jagić iz Sindikata policije o navodnom incidentu kazao je kako po njemu “nema teorije da bilo koga nađu u Zagrebu, stave ga u maricu i odvedu u BiH”, a jesu li krijumčari sudjelovali u tome, nije želio špekulirati.

Što se događalo s petero Nigerijaca koji su 12. studenog ušli u Hrvatsku Voditeljica 12. studenoga legalno ulazi u RH, ima povratnu kartu za 17. studenoga kad završavaju igre,

18. studenoga izlazi iz Hrvatske Natjecatelj 1 12. studenoga legalno ulazi u Hrvatsku, ima povratnu kartu za 17. studenoga; od 12. do 17. studenoga, za trajanja igara, dva puta pokušava preko graničnih prijelaza ući u Sloveniju čiji policajci ga odbijaju ga jer nema schengensku vizu; 17. studenoga napušta smještaj u Puli; 18. studenoga u I. PP Zagreb-Centar prijavljuje gubitak putne isprave, izdaju mu rješenje o protjerivanju od 14 dana; 27. studenoga vraća se u I. PP u Zagrebu, s putnim ispravama i traži azil. Sada je u prihvatilištu u Zagrebu Natjecatelj 2 12. studenoga legalno ulazi u Hrvatsku, ima povratnu kartu za 17. studenoga

Iz Hrvatske izlazi tek krajem studenoga i vraća se kući Natjecatelji 4. i 5. (dvojica koja su sada u BiH) 12. studenoga legalno ulaze u Hrvatsku, imaju povratnu kartu za 17. studenoga 16. studenoga, dan prije svojih kolega, odlaze iz Pule u Zagreb i prijavljuju se u hostel 18. studenoga podmirili su troškove i odjavili se iz hostela u Zagrebu; dokumenti im nisu ostali 3. 12. izlazi priča da ih je policija 17. studenoga deportitrala u BiH

