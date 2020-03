Prekršio je sveto pravilo - ubio je šefa jedne 'obitelji'

Prvo i osnovno pravilo američke mafije, dugi niz godina, bilo je: Apsolutno je zabranjeno ubiti šefa jedne od pet mafijaških obitelji ako to prije toga to nije odobrila većina Komisije. A Komisiju sačinjavaju bossovi pet mafijaških obitelji iz New Yorka – Gambino, Genovese, Lucchese, Colombo i Bonanno.

No John Gotti 80-ih godina prošlog stoljeća prekršio je to pravilo. Organizirao je ubojstvo Paola Castellana, bossa obitelji Gambino, a ubojstvo je počinjeno u maniri viđenoj u brojnim mafijaškim filmovima – Castellano je izrešetan dok je u pratnji vozača ulazio u svoj omiljeni restoran.

Nakon toga je Gotti, koji je do tada imao nadimak Teflon Don jer su se optužbe za razna kaznena djela od njega odbijale kao od teflona te su tužiteljima do tada propala dva sudska postupka protiv njega, postao boss ne samo obitelji Gambino već i glava svih pet newyorških mafijaških obitelji. A kao čelni čovjek organizacije nastale potkraj 19. stoljeća, koja se najprije zvala Cosa nostra, po uzoru na Sicilijance i Talijane koji su u SAD došli trbuhom za kruhom, donijevši sa sobom svoje običaje i strukturu organiziranog kriminala, a zatim Nacionalni kriminalni sindikat, Gotti je bio neuobičajen.

Smrt u zatvoru

Volio je skupe stvari, poput Brioni odijela od 2000 dolara, volio je svjetla reflektora i, netipično za mafijaškog bossa, istupe u medijima. Nakon što je Castellano ubijen, Gotti je pritvoren, no u pritvoru je bio samo 23 sata. Nakon izlaska iz zatvora kreveljio se u kamere dajući izjave, nesvjestan da je FBI ozvučio sva mjesta po kojima se kretao. To je u konačnici dovelo do novog Gottijeva uhićenja početkom 90-ih, no ovaj se put iz cijele priče nije tako lako bilo izvući.

Zahvaljujući jednom od svojih najbližih suradnika, Sammyju Gravanu zvanom Bik, koji je odlučio postati pokajnik, Gotti je zbog ubojstva, iznuda, reketa i droge bio osuđen na ukupno 100 godina zatvora. Iz njega nikada nije izašao – umro je 2002. u zatvorskoj bolnici od raka grla. No i u tih 10 godina koje su protekle od pritvaranja do smrti Gotti je preko svog sina iz zatvora vodio poslove obitelji Gambino. A ti poslovi bili su poprilično lukrativni s obzirom na to da je, prema navodima Gravana, obitelj Gambino od svojih kriminalnih poslova godišnje zarađivala i do 500 milijuna dolara, što ju je pretvorilo u najmoćniju mafijašku obitelj u SAD-u.

Gotti je rođen 1940. u Bronxu, kao jedno od 13-ero djece siromašnih talijanskih useljenika. Školu je napustio kada mu je bilo 16 godina te se počeo baviti sitnim kriminalom. Legenda kaže da je jednom prigodom pokušao ukrasti miješalicu za beton, koja mu je pala na nogu pa je zbog toga cijeli život šepao. Kretao se u kriminalnim krugovima New Yorka i kao mladić upoznao lokalne mafijaške moćnike. U zatvoru je prvi put završio 1969. zbog krađe tereta u zračnoj luci Kennedy. Nakon što je odslužio kaznu i izašao iz zatvora, upoznao je Aniella Dellacrocea, koji mu povjerio prvi veliki zadatak.

Ubio otmičara u prepunom kafiću

Nećak mafijaškog dona Carla Gambina bio je otet i ubijen pa je Gambino žudio za osvetom. Gotti je odabran za taj zadatak, a obavio ga je javno. U jednom kafiću pred brojnim svjedocima ubio je otmičara, zbog čega je osuđen na četiri godine zatvora. To mu je ubojstvo podignulo ugled u mafijaškim krugovima, a problemi su za njega počeli kada je Gambina na mjestu dona američke mafije naslijedio njegov zet Paul Castellano.

Castellano je zabranio dilanje droge, što je bio primarni posao kojim su se bavili Gotti i njegov zaštitnik Dellacroce. Nakon smrti ovog potonjeg, Gottijeva pozicija postala je klimava i postojala je mogućnost da bude ubijen. Odlučio je preduhitriti Castellana pa je organizirao njegovo ubojstvo, nakon čega je postao don američke mafije. To je ostao sve do svoje smrti, a s njegovim padom počeo je i pad američke mafije, čiji počeci datiraju iz 1901. godine kada je u SAD sa Sicilije pobjegao Vito Cascio Ferro, prvi sicilijanski capo di tutti capi.

Video: Uspon i pad meksičkog Pabla Escobara, Joaquina "El Chapa" Guzmana