Sud u New Yorku objavio presudu najvećem narkobosu novije povijesti

Po mojem mišljenju, boravak ovdje gori je od smrti... – kazao je Robert Hood, bivši upravitelj američkog zatvora ADX, poznatog i kao Alcatraz na Stjenjaku. Ta kaznionica maksimalne sigurnosti u kojoj svoje kazne služi 400 najozloglašenijih američkih kriminalaca po svemu sudeći nakon srijede bit će i doživotni “dom” Joaquínu Guzmánu El Chapu (62), jednom od najvećih narkobosova novije povijesti.

Sud u New Yorku jučer je objavio presudu kojom je osuđen na doživotni zatvor. Nakon svega što se čulo na suđenju, bilo koja kazna manja od doživotnog zatvora bila bi veliko iznenađenje.

El Chapo je uhićen 2016. u Meksiku te godinu dana poslije izručen SAD-u, ali tek nakon što je SAD zajamčio da mu neće biti izrečena smrtna kazna.

Tuneli ispod zatvora

Odlučeno je da mu se sudi u SAD-u, jer u Meksiku to nije bilo moguće. U matičnoj zemlji uhićen je nekoliko puta, no svaki put pobjegao je na spektakularan način, što je uključivalo i kopanje tunela ispod zatvora.

A tko je zapravo El Chapo? Riječ je o čovjeku koji je sebi prokrčio put s dna do vrha narko piramide, odnosno do mjesta prvog čovjeka kartela Sinaloa, jednog od najozloglašenijih meksičkih kartela. Na tom putu El Chapo (Kratki) okrutno je i bezdušno ubijao svakoga tko bi mu se suprotstavio, istodobno prokrijumčarivši tone kokaina u SAD i stekavši bogatstvo koje se mjeri milijardama dolara.

– U modernim vremenima nema većeg kriminalca od njega. Veći je od bilo kojeg šefa organiziranog kriminala na svijetu, a veći je čak i od terorista kao što je bio Osama bin Laden – riječi su kojima je El Chapa svojedobno opisao jedan agent američke DEA-e.

El Chapov život mogao bi poslužiti kao predložak kakvog kriminalističkog filma, a njegov lik i djelo već su ovjekovječeni u seriji Narcos.

Stoga nikoga ne bi trebalo čuditi što se njegovo suđenje koje je počelo 5. studenog 2018., a okončano je u veljači ove godine, pretvorilo ne samo u medijsku senzaciju, već i u turističku atrakciju New Yorka. Ljudi su satima stajali u redu kako bi ušli u sudnicu, vidjeli El Chapa uživo i čuli kako je godinama vodio jedan od najbrutalnijih narkokartela na svijetu. Tužiteljstvo je El Chapa, osim za trgovinu drogom, teretilo i za sudjelovanje u najmanje 33 ubojstva.

Tijekom suđenja saslušano je 50-ak svjedoka, a u spisu je bilo i 14.000 stranica dokumenata te 117.000 audiosnimaka. Svjedoci su u sudnici pričali šokantne stvari, a javnost je prvi put dobila uvid u način na koji funkcionira neki narkokartel.

Čulo se tako da se kokain iz Meksika u Ameriku transferirao na razne načine, koji su uključivali podmornice, kamione, avione i traktore, a doznalo se i to da je El Chapo na jednom od svojih imanja imao zvučno izoliranu sobu za ubijanje, koja je na podu imala odvod kako bi se ubrzao proces čišćenja nakon mahom svirepih ubojstava.

– Iz te sobe nitko nije izlazio živ – kazao je jedan od svjedoka na suđenju.

Drugi svjedok, inače El Chapov bivši tjelohranitelj, svjedočio je da je El Chapo brutalno prebio najmanje trojicu muškaraca prije no što ih je ubio.

– Mlatio ih je tri sata. Izgledali su kao polomljene lutke. Sve su im kosti bile slomljene. Nisu se mogli micati, no El Chapo ih je i dalje udarao rukama i oružjem prije nego što ih je ubio – kazao je taj svjedok, koji je prepričao i kako je El Chapo osobno neke od njih ubio tako da ih je žive zakopao.

Tijekom suđenja spominjala su se i imena meksičkih političara, uključujući i bivšeg predsjednika Meksika Enriquea Peñu Nieta. Njemu je El Chapo, ispričao je svjedok Alex Cifuentes, navodno dao 100 milijuna dolara mita. Cifuentes je bio dugogodišnji El Chapov bliski suradnik, dok je Nieto bio predsjednik Meksika od 2012. do 2018. Prema iskazima svjedoka, Nieto je navodno tražio mito od 250 milijuna dolara, no nije dobio toliko. Nietov glasnogovornik te je optužbe nazvao lažima i klevetama, a tijekom suđenja doznalo se mnogo toga i o poslovnoj filozofiji El Chapa. On je uvijek tražio nove putove za svoj proizvod, a jedan od takvih putova bio je i preko Kanade.

U tankerima 100 tona kokaina

El Chapo je shvatio da se kilogram kokaina u SAD-u prodaje za 25.000 dolara, dok se za istu količinu droge u Kanadi može dobiti oko 35.000 dolara. S obzirom na to da je bila riječ o zaradi od milijardu dolara godišnje, El Chapo je našao način kako da droga dođe do Kanade, a onda preko Kanade i do Amerike.

Kako je sve kartel Sinaloa pod El Chapovim vodstvom krijumčario drogu, opisao je Jesus Vincente Zambada Niebla, sin jednog od vođa kartela.

– Moj otac i El Chapo drogu su prevozili vlakovima, automobilima, podmornicama, avionima... Za mito je otac mjesečno izdvajao oko milijun dolara, a jedan general, djelatnik Ministarstva obrane mjesečno je primao 50.000 dolara. Mito je primao i tjelohranitelj bivšeg meksičkog predsjednika Vincentea Foxa, a mi smo poslovali i u Hondurasu te Belizeu.

Bilo je tu svega, pa se tako 2007. na sastanku s visokopozicioniranim političarima i predstavnicima Pemexa, meksičke nacionalne naftne kompanije, raspravljalo i o transportu 100 tona kokaina. Droga se trebala prevesti tankerima te kompanije – kazao je Zambada, koji je do tog svjedočenja, kojim je izdao i El Chapa i svog oca, “ponosno” nosio titulu kartelskog princa.