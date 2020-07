'Predvidjeli smo pobjedu, ali ne i strmoglav pad SDP-a'

Ne može se tvrditi da je pobjeda Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) na nedjeljnim parlamentarnim izborima veliko iznenađenje, ali iznenađujuće je koliko je ona uvjerljiva, s obzirom na to da su baš svi očekivali da će okupljanje parlamentarne većine nakon ovih izbora biti iznimno teška zadaća i da će Domovinski pokret Miroslava Škore krojiti formiranje vladajuće većine.

Međutim, već sljedeće jutro nakon izborne pobjede premijer Andrej Plenković objavio je da može sastaviti Vladu, i to bez Škorina pokreta, koji je sa svojih 16 osvojenih mandata potpuno izgubio svoj ucjenjivački potencijal.

Posebnog savjetnika premijera Plenkovića za nacionalnu sigurnost i šefa HDZ-ova Odjela za analitiku i članstvo Roberta Kopala, koji je bio glavni strateg HDZ-ove kampanje, ovakva pobjeda nije iznenadila. “Znali smo da će HDZ pobijediti”, kaže Kopal, objašnjavajući da HDZ-ov izborni tim nije radio samo ispitivanja javnog mnijenja u suradnji s tvrtkom Prizma, nego i matematičko modeliranje raslojavanja biračkog tijela i predviđanje, predikciju i preskripciju, odnosno što bi se moglo dogoditi, što će se vjerojatno dogoditi i što treba poduzeti da se nešto loše ne dogodi.

HDZ se transformirao

Naglašavajući kako je moguće da tijekom kampanje 50 posto birača promijeni svoju odluku, Kopal ističe kako se situacija u kampanji mijenja dinamički, puno brže nego što to klasična ispitivanja javnog mnijenja mogu izmjeriti.

– S obzirom na to da koristimo i neke druge algoritme mi vidimo trendovski što se događa, i to bolje od bilo kojeg ispitivanja javnog mnijenja, zbog čega ne treba kritizirati agencije za ispitivanje javnog mnijenja, jer one mjere rejting u određenom trenutku, a ne rade predikciju što će se dogoditi na dan izbora. Druga je stvar napraviti matematički model koji predviđa što će se najvjerojatnije dogoditi na dan izbora. Mi smo znali da će HDZ pobijediti i naša je strategija ispunila svoj cilj, kao što smo predvidjeli i porast rejtinga malih stranaka, prvenstveno koalicije Možemo. Sve smo dobro napravili, a jedino smo malo više odstupili od predviđanja u pogledu pada SDP-a, jer smo mjerenja zaustavili tjedan dana prije izbora, a očito je da je u zadnjem tjednu došlo do strmoglavog pada SDP-a – kaže Kopal koji precizira da je matematička predikcija predviđala 63 mandata HDZ-u, uz maksimalan potencijal od 67 mandata, što znači da je, po njegovim riječima, “kampanja HDZ-a toliko dobro vođena da je ostvarila maksimalan potencijal HDZ-a u ovom trenutku”.

Koliko je tome uspjehu HDZ-a pridonijela koronakriza? Kopal smatra da to pitanje treba promatrati u širem kontekstu, naglašavajući da je vlada jako dobro upravljala ovom krizom i da sintagma “Sigurna Hrvatska” znači puno šire od sigurnosti u klasičnom smislu. U ova izazovna vremena najvažnije je ljudima ponuditi sigurnost, stabilnost i solidarnost, objašnjava Plenkovićev analitičar i dodaje da je potencijal HDZ-a 2020. puno veći nego što je bio 2016. godine.

– HDZ se transformirao i osvojio desni centar, pa i više od toga, što su ljudi prepoznali – ocjenjuje HDZ-ov analitičar. Ovaj put, dodaje, HDZ ništa nije moglo iznenaditi, naglašavajući kako je HDZ-ov izborni trijumf rezultat rada tima na čelu s glavnim tajnikom stranke Gordanom Jandrokovićem. U timu su, osim Kopala, bili Vlatko Vuković, Damir Sesvečan, Ines Kozina, Miljenko Manjkas, Tomislav Šimičević, Krunoslav Katičić i Mario Bebić.

Predstojnik Ureda premijera Zvonimir Frka-Petešić kaže kako je očekivao najmanje 65 mandata za HDZ, tako da nije bio iznenađen rezultatima.

Jaz između kandidata

– Mislim da je ključnu ulogu odigralo zadnje sučeljavanje, koje je puno više od prvog pokazalo jaz između kvalitete dvojice kandidata u korist premijera Plenkovića. Drugi je razlog rast koalicije Možemo posljednjih desetak dana kampanje na štetu SDP-a, uz paralelnu eroziju Domovinskog pokreta, što je proširilo potencijal HDZ-a. Neodlučni birači nakon sučeljavanja nisu više imali velikih dilema – analizira Frka-Petešić i slikovito dodaje: “Naš politički konkurent pokušavao se predstaviti kao Robin Hood koji brani malog čovjeka od zločestog Ivana bez zemlje, ne shvaćajući da na suprotnoj strani ima, ako mogu tako reći, Rikarda Lavljeg Srca”.