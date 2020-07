Plenković lagodno u sastavljanje Vlade: Svi uvjeti koje su mu nametali pali u vodu

Neć nakon objave izlaznih anketa Nove TV, jučer nakon zatvaranja birališta, postalo je jasno da će i novu Vladu sastavljati prvi čovjek HDZ-a Andrej Plenković. Ove su ankete njegovoj stranci predvidjele 62 mandata u 10 izbornih jedinica u Hrvatskoj, što je do kraja večeri naraslo na čak 66 mandata. SDP se, s druge strane, suočio s jednim od najtežih poraza ikad. Iako je pod kišobran svoje Restart koalicije okupio gotovo sve etablirane stranke lijevog centra, ova je koalicija, prema podacima Državnog izbornog povjerenstva na obrađenih više od 90 posto glasova, završila na samo 41 mandatu, daleko ispod predviđanja predizbornih anketa koje su Restartu ovoj koaliciji davale blagu prednost pred HDZ-om.

Sukladno takvom rezultatu, predsjednik stranke Davor Bernardić izjavio je da je spreman preuzeti odgovornost za izborni poraz, o čemu će se danas razgovarati na Predsjedništvu stranke. Mediji su istodobno iz SDP-a prenijeli i neslužbene najave da bi ostavku, osim predsjednika, moglo podnijeti i čitavo Predsjedništvo stranke. Na trećemu mjestu, očekivano iako nešto slabije od onoga što su mu prognozirale ankete, našao se Domovinski pokret Miroslava Škore. Njegova je koalicija osvojila 16, Most 8, platforma Možemo! 7, Koalicija Fokus/Pametno/Stranka s imenom i prezimenom 3 te HNS i Reformisti po 1 mandat.

Moći će birati

Ovakvi rezultati zorno su pokazivali da će Plenković kao mandatar moći birati između više opcija za sastavljanje Vlade i da svi uvjeti za poslijeizborno koaliranje koje su u kampanji isticale svjetonazorski srodne stranke, prije svega Domovinski pokret, padaju u vodu. Prvaci Škorina pokreta su, međutim, i sinoć inzistirali da je jedan od uvjeta za poslijeizborno koaliranje s HDZ-om to da Plenković ne bude premijer. I sam Škoro je, čestitajući HDZ-u na izbornoj pobjedi, poručio kako “HDZ ima sada povijesnu priliku da vidimo hoće li nastaviti vladati na način kao do sada, ili će okrenuti dres i početi bivati ono što bi trebao biti, suverenistička stranka”. Nejasno je, međutim, zbog čega bi zapravo HDZ trebao mijenjati dosadašnju politiku s obzirom na to da su jučerašnji izbori pokazali kako je upravo to politika koju podupire impresivan broj birača. Da je itekako svjestan kako mu startna pozicija za pregovore o sastavljanju nove Vlade nije onakva kakvu je očekivao Škoro je dao do znanja u nastavku govora, u kojem je za nešto slabiji rezultat od očekivanog okrivio nizak izborni odaziv zbog pritiska pandemije koronavirusa.

– U toj atmosferi straha i neizvjesnosti nije ni 50 posto hrvatskih birača koji to mogu izašlo na ove izbore i to govori samo za sebe o izborima. Međutim, valja poštovati odluku birača, ići dalje, uzdignuti glavu – poručio je Škoro svojim biračima i najavio da će pristupiti ustroju ozbiljne političke opcije koja će, kaže, svoju pravu snagu pokazati na lokalnim izborima za manje od godinu dana.

Iz HDZ-a su, baš kao i tijekom cijele kampanje, na poruke iz Domovinskog pokreta uzvraćali – premijer će biti Plenković. Predsjednik HDZ-a biračima se obratio oko ponoći, s ocjenom da je njegova stranka postigla velik rezultat te da je taj rezultat obvezuje.

– Hrvatska danas treba Vladu koja će voditi politiku modernog suverenizma, koji baštini vrijednosti HDZ-a, prvog predsjednika Franje Tuđmana, jer smo proteklih godina postavili HDZ na ono mjesto političkog spektra gdje ga je on oduvijek stavljao i želio. Znamo da smo na ispravnom putu za vrijednosti i napredak Hrvatske – rekao je Plenković, ističući da su pred Hrvatskom veliki izazovi te da su nam nužna rješenja i za gospodarstvo i za javnozdravstvene izazove, jačanje institucija, ljudskih i manjinskih prava.

Da su s objavom rezultata izlaznih anketa, a potom i DIP-ovih podataka, pali u vodu svi tvrdi uvjeti HDZ-u srodnih stranaka za koaliranje suglasni su i Večernjakovi analitičari.

– Bilo bi nepošteno i apsolutno nekorektno tražiti da Plenković ne bude mandatar zato što je on zaslužan za ovu pobjedu, to je njegova pobjeda. Plenković je svoju poziciju budućeg premijera zacementirao, a sada treba tražiti partnere, koje će sigurno naći u Domovinskom pokretu – uvjeren je Mate Mijić. Na pitanje hoće li HDZ ići na razbijanje Domovinskog pokreta kako bi oslabio utjecaj budućih partnera u novoj Vladi, ovaj analitičar procjenjuje da bi se razbijanje Škorine ekipe moglo dogoditi i bez utjecaja HDZ-a.

– Ne mislim da će HDZ razbijati DP, već bi se kod njih mogli iskristalizirati oni koji žele na vlast i oni koji iz ideoloških razloga ne žele s Plenkovićem da si ne bi dugoročno uništili političku perspektivu – smatra Mijić.

Slično razmišlja i Dragan Bagić, koji ističe da je pregovaračka moć apsolutno u Plenkovićevim rukama.

– On na raspolaganju ima više mogućih scenarija, više opcija za sastavljanje većine i nitko ga neće moći ucjenjivati. Ovakav HDZ-ov rezultat bitno je oslabio poziciju ljudi oko Škore, koji imaju dvije opcije: ili pristupiti u vlast u kojoj će provoditi svoje politike i ideje ili graditi dugoročniju priču na drugim pozicijama za iduće izbore – komentira Bagić.

Posebnost ovih izbora je i to što su dvije opcije desno od centra, Most i Domovinski pokret, zajedno odnijeli više od 20 mandata a da to nimalo nije naštetilo HDZ-u. Takav rezultat ukazuje na to da je HDZ debelo zagrabio izvan biračkog tijela na desnici i desnom centru. Mate Mijić tumači kako je Plenković okupio neostrašćene birače na strogom centru.

– Plenković je pokupio centar, birače koji su ideološki neostrašćeni, ali su u ovom kriznom trenutku vagali između njega i Davora Bernardića. Ovo je u velikoj mjeri upravo njegov osobni rezultat jer su svi drugi pokazatelji vodili ka tome da je HDZ kao organizacija u krizi. Osim Bernardića, pomogla im je cijela Restart koalicija, s beskrvnom i bezidejnom kampanjom. Nažalost, nisu shvatili da kad restartirate ‘stojadina’ ne dobijete BMW X5 – kaže Mijić.

Bernardić će teško opstati

Damir Jugo tumači, pak, kako su birači Domovinskog pokreta kombinacija krajnje desnice, razočaranih birača HDZ-a i protestnih birača.

Vidimo da Živi zid više ne postoji kao politička opcija, oni su dali svoje, dobar dio tih birača uzeo je i Domovinski pokret. Ne znam jesu li mladi njihovi birači, no pogrešno je tvrditi da su glasači Domovinskog pokreta isključivo birači krajnje desnice – tumači Jugo.

Ankica Mamić, koja je kroz čitavu kampanju prognozirala relativnu pobjedu HDZ-a. Iznenađena je ipak činjenicom da je HDZ postigao tako veliku razliku i procjenjuje kako je Restart koalicija strateški pogriješila kada je okupila preširok broj stranaka. Uz to, za loš rezultat ove koalicije krivi i njihovu izbornu kampanju, koju smatra najlošijom mogućom. Mamić očekuje i da Bernardić nakon ovakvog izbornog potopa neće ostati na čelu SDP-a.

Bernardić je, podsjetila je Mamić u programu Večernjeg TV, imao puno problema u stranci i kada je pobjeđivao, a nakon ovoga će mu biti jako teško opstati u SDP-u, a njezine su riječi potvrdile i kasnije Bernardićeve izjave. Ova analitičarka ističe i rezultate iznad anketnih predviđanja koje su ostvarili platforma Možemo! i Most.

– Rekla sam da su platforma Možemo i Most imali najbolje kampanje, kampanja je izuzetno važna, to se na ovim izborima pokazalo. Restart koalicija imala je najlošiju moguću kampanju, dok su dvije četvrte opcije imale odlične kampanje iz kojih su izlazile poruke optimizma.

I Krešimir Macan procjenjuje da su za takve rezultate bile presudne najbolje izborne kampanje koje su vodile ove dvije opcije.