Spajaju se ministarstva: Medved dobiva i resor obrane, Malenici uz upravu i pravosuđe...

Tomo Medved, Oleg Butković, Davor Božinović, Vili Beroš, Zdravko Marić i Tomislav Ćorić imena su koja će se, prema izvorima iz HDZ-a, izvan svake sumnje naći i u budućoj Vladi Andreja Plenkovića. Kadroviranje po ostalim ministarstvima ovisit će, među ostalim, i o konačnom broju ministarstava, o čemu još uvijek nije donesena odluka. U stranci se i danas nagađalo o brojci od 12 ministarstava, što bi značilo spajanje resora, a prvi su na udaru manji resori, poput ministarstava uprave, graditeljstva, turizma ili kulture.

U Banskim dvorima nisu htjeli iznositi detalje o izgledu budućih ministarstava. Naglašavaju tek kako je važno da Vlada s manjim brojem ministarstava bude funkcionalnija nego do sada i ističu da će to načelo po kojem će se krojiti novi resori, a ne kadrovska politika, odnosno pojedina imena i stranački ili koalicijski apetiti.

Malenica u igri

Iako kriteriji za formiranje novih resora još nisu utvrđeni, naši izvori u HDZ-u kalkuliraju sa spajanjem resora branitelja i obrane. Na čelu tog ministarstva bio bi sadašnji ministar branitelja i zamjenik predsjednika HDZ-a Tomo Medved. Svoju popularnost ovaj je ministar još jednom dokazao na izborima, no u stranci napominju da ovo spajanje vjerojatno neće proći bez problema i otpora u braniteljskoj populaciji.

Među resorima kojima se neslužbeno predviđa spajanje je i Ministarstvo uprave. Kuloari nagađaju da bi se ono moglo spojiti s pravosuđem, a na čelu tog ministarstva mnogi vide dosadašnjeg ministra uprave Ivana Malenicu, koji se dokazao i kao nositelj liste HDZ-a u devetoj izbornoj jedinici. Naši izvori podsjećaju da su ova dva resora i prije bila u jednom ministarstvu, no i ovom planu nalaze nedostatke, poput činjenice da su i uprava i pravosuđe resori u kojima se očekuju duboke reforme pa je pitanje kakvu bi poruku poslalo njihovo spajanje.

Kad je riječ o državnoj imovini, naši su sugovornici uvjereni da bi se taj resor zajedno s okolišem i energetikom mogao priključiti Ministarstvu gospodarstva, na čijem čelu bi mogao biti sadašnji ministar energetike Tomislav Ćorić.

Ministarstvo državne imovine na udaru je kao nepotrebno od samog svog osnutka, a naši izvori rezoniraju kako je slična situacija i kada je riječ o Ministarstvu turizma, koje se, sa svega 40-ak zaposlenih, u dobrom dijelu poslova preklapa s Turističkom zajednicom. Turizam bi zato mogao biti pripojen Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU, na čijem je čelu Marko Pavić, ali mu ta funkcija nije zajamčena i u novoj vladi. Dio HDZ-ovaca govori kako Pavić u kratkom mandatu na čelu ovog ministarstva nije ispunio očekivanja terena i očekuju da će ga na funkciji zamijeniti novi kadar. Neki su danas u tom kontekstu spominjali Natašu Tramišak, koja vodi poslove vezane za europske fondove u Osječko-baranjskoj županiji, no njoj bliski ljudi uvjeravaju nas kako se o toj opciji ne razmišlja.

Dio ministarstava ostat će u sadašnjem obliku i opsegu, ali u nekima od njih najavljuju se promjene. Danas se, tako, moglo čuti da bi Gordana Grlića Radmana na čelu Ministarstva vanjskih poslova mogla zamijeniti Nikolina Brnjac, sadašnja državna tajnica bliska Andreju Plenkoviću, no u vrhu stranke ima i onih koji su uvjereni da će Grlić Radman zadržati svoju poziciju.

Potpredsjednici HDZ-a Ivan Anušić, Branko Bačić i Zdravka Bušić navodno nemaju ambiciju za ulazak u izvršnu vlast pa jedini potpredsjednik stranke koji će u novu vladu ostaje Oleg Butković. Njegov bi resor trebao ostati u istom obliku, što je i očekivano, s obzirom na to da pokriva veliko područje, od cestogradnje, pomorstva i prometa do telekomunikacija.

– Ovo ministarstvo ne samo da se ne može povećavati nego bi se moglo razmisliti i o njegovu razbijanju – govore naši sugovornici, ali i odmah dodaju da šanse za razdvajanje tu ipak ne postoje, prije svega zbog velikog ugleda koji Butković uživa u HDZ-u, što je potvrđeno i izbornim uspjehom njegove liste. Iako je HDZ u osmoj jedinici dobio manje mandata nego u dalmatinskim i slavonskim jedinicama, naši izvori ističu da su četiri mandata u Istri i Rijeci uspjeh kakav stranka nikada do sada nije ostvarila.

I nestranačka imena?

Ministarstvo obrazovanja sada nedvojbeno pripada HDZ-u, a da će taj važan sektor uzeti u svoje ruke, poručili su odmah nakon pobjede. No unutar same stranke HDZ nema mnogo imena koja doista mogu preuzeti taj sektor a da ga pritom vode odlučno, težeći cjelovitoj Kurikularnoj reformi i vraćajući stvari na temelje reformskog procesa. Takvu odgovornost mogao bi preuzeti Radovan Fuchs, koji je već prije, i to na zahtjev premijera Plenkovića, preuzeo ključnu ulogu u Posebnom stručnom povjerenstvu kao korektiv Blaženki Divjak. Fuchsa zato doživljavaju kao najizglednije rješenje za ovo ministarstvo, uz ocjenu da bi Plenković time mogao dobiti osobu koja bi mogla pomiriti i lijevu i desnu ideologiju zbog koje u većini slučajeva obrazovne reforme kaskaju.

Sva ova nagađanja, međutim, za sada treba uzeti s rezervom, jer Andrej Plenković još nije započeo konkretne razgovore kako o broju i izgledu budućih ministarstava tako i o kadru koji bi trebao popuniti ministarske funkcije. A svi naši sugovornici ističu da su sve te odluke isključivo u rukama Andreja Plenkovića, koji je svojom politikom, koja je na trenutke izgledala prilično rizično, dobrim dijelom osigurao uvjerljivu izbornu pobjedu HDZ-a, usprkos osipanju glasova prema novim opcijama na desnom dijelu političkog spektra. Pa ako su i do sada predsjednici HDZ-a samostalno donosili sve važne odluke, Plenković ovaj put, rezoniraju, doista ima puni legitimitet za to.

A budući mandatar danas je razgovarao i s novim-starim partnerima koji su mu dali podršku za sastavljanje nove Vlade. Stranke i zastupnici nacionalnih manjina već su prije najavili podršku još jednoj HDZ-ovoj Vladi, a to je u utorak potvrdilo i Predsjedništvo SDSS-a, stranke za koju se nagađa da bi ovaj put u Vladi mogla imati i svog ministra. U Banskim dvorima nam, pak, kažu kako nikakav formalan prijedlog od SDSS-a nije došao, ali ne isključuju mogućnost da među članovima Vlade ovaj put bude i netko iz reda nacionalnih manjina, bilo kao ministar ili član Vlade bez portfelja, zadužen za koordinaciju ministarstava kad je riječ o manjinskim pitanjima. Većina naših sugovornika u HDZ-u ipak sumnja da bi se Milorad Pupovac mogao odlučiti na ulazak u vladu i uvjereni su da će se manjine i dalje držati manje isturenih položaja u ministarstvima, uredima i agencijama. Kako i iz HNS-a i Reformista poručuju da svoju podršku Plenkoviću neće uvjetovati preuzimanjem resora, proizlazi da bi sve funkcije u novoj Vladi mogao preuzeti HDZov kadar, pri čemu se spominje da bi uz ljude iz stranke pozicije mogla dobiti i neka nestranačka imena.