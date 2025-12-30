Naši Portali
Dalibor Milas
Autor
Dalibor Milas

Crkvu koja se boji pitanja kad-tad će pregaziti vlastita šutnja

Proslava svetkovine Rođenja Gospodinova - Božića u zagrebačkoj katedrali
Marko Lukunic/PIXSELL
30.12.2025. u 11:35

Kad pojedinci i upute kritiku, marginalizira ih se – kao da je problem u onome tko pita, a ne u onome što se dogodilo

Već se neko vrijeme u našoj javnosti govori o navodnoj "inflaciji teologa", pri čemu se riječ "teolozi" odnosno "teolog" redovito stavlja u navodnike, pogotovo kada je riječ o ljudima koji ne idu niz dlaku aktualnom narativu Boga i Hrvata. Legitimno je ne složiti se s nekim. Još je legitimnije dovoditi u pitanje tuđe stavove, iako bi bilo mnogo mudrije najprije kritički propitati same sebe. No stoji li uopće teza o tzv. inflaciji teologa u hrvatskom javnom prostoru?

Ne stoji. Ne postoji višak teologa, viška ima u presudama. Pogotovo kad teologe koji u Hrvatskoj javno istupaju možemo nabrojati na prste jedne ruke. Navodnici često nisu znak preciznosti, već pečat: kad jednom dodaš famozne navodnike, više mu ne duguješ argument. Tu počinje kriza. Teologija nije ukras crkvenog života, nego savjest. U tradiciji se njezin posao sažeo u formulu Augustina i Anselma: vjera koja traži razumijevanje.

Ključne riječi
Hrvatska katolici vjera crkva

Komentara 2

Pogledaj Sve
KL
Klarahrv
12:08 30.12.2025.

Javljaju se redom: Milas, Pofuk, Puhovski, Jakovina, Lovrić, Jergović. Ima li Hrvata analitičara?

AS
Asparagus
12:19 30.12.2025.

Crkva se slizala s vladajućima i dok je priliv eura uredan, oni šute. Kao nojevi zabili glave. U državi blagostanja nikad nije bilo problema.

