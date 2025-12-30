Crkvu koja se boji pitanja kad-tad će pregaziti vlastita šutnja

Već se neko vrijeme u našoj javnosti govori o navodnoj "inflaciji teologa", pri čemu se riječ "teolozi" odnosno "teolog" redovito stavlja u navodnike, pogotovo kada je riječ o ljudima koji ne idu niz dlaku aktualnom narativu Boga i Hrvata. Legitimno je ne složiti se s nekim. Još je legitimnije dovoditi u pitanje tuđe stavove, iako bi bilo mnogo mudrije najprije kritički propitati same sebe. No stoji li uopće teza o tzv. inflaciji teologa u hrvatskom javnom prostoru?



Ne stoji. Ne postoji višak teologa, viška ima u presudama. Pogotovo kad teologe koji u Hrvatskoj javno istupaju možemo nabrojati na prste jedne ruke. Navodnici često nisu znak preciznosti, već pečat: kad jednom dodaš famozne navodnike, više mu ne duguješ argument. Tu počinje kriza. Teologija nije ukras crkvenog života, nego savjest. U tradiciji se njezin posao sažeo u formulu Augustina i Anselma: vjera koja traži razumijevanje.