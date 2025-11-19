Stiže nam mladi Mjesec u Škorpionu i donosi kaos: Ova 4 horoskopska znaka bit će šokirana onim što otkriju

Nadolazeći mladi Mjesec u Škorpionu donosi intenzivnu energiju koja nas potiče na suočavanje s istinama koje smo izbjegavali. Ovaj moćni lunarni događaj svoj vrhunac doseže 19. studenog u 22:47 po pacifičkom vremenu (što je 20. studenog u 7:47 ujutro po srednjoeuropskom vremenu).

Poznati astrolog Kyle Thomas objašnjava: "Mladi Mjesec ne samo da donosi nešto svježe i novo u naše živote, već nam pruža priliku da svjesno iskoristimo njegovu energiju za izgradnju novih obrazaca i planova." Budući da se ovaj mladi Mjesec nalazi u vodenom znaku Škorpiona, njegov utjecaj bit će najsnažniji na područjima intimnosti, seksualnosti, zajedničkih resursa i ulaganja.

"Mladi Mjesec u Škorpionu usmjerava našu pažnju na način na koji dijelimo resurse s drugim ljudima", pojašnjava Thomas. "Ključno je uspostaviti ravnotežu između onoga što dajemo i onoga što primamo. Pruža nam se prilika da ispravimo sve neravnoteže." Ovo je idealno vrijeme za rješavanje problema, bilo da se radi o financijama ili osobnim odnosima.

Thomas upozorava da ovaj mladi Mjesec donosi i neke komplicirane astrološke aspekte. "Mladi Mjesec je u konjunkciji s Merkurom, što nam može pomoći u usklađivanju misli i osjećaja", kaže on, što znači da ćemo imati snažnu potrebu za komunikacijom i povezivanjem. Međutim, Uran će biti u egzaktnoj opoziciji s mladim Mjesecom, što može donijeti šokantne vijesti, neočekivane izazove ili čak nezgode, tjerajući nas na brze promjene u tjednima koji dolaze.

Ipak, Mladi Mjesec je također u povoljnom astrološkom aspektu (velikom vodenom trigonu) sa Saturnom i Neptunom u Ribama te Jupiterom u Raku. "Ovo stvara izvanredne prilike za osobni i profesionalni rast", ističe Thomas. To znači da, unatoč mogućim iznenađenjima, možete osjetiti kako se približavate ostvarenju svojih najdubljih želja. "Bilo bi korisno osloniti se na suosjećanje, emocije, intuiciju i velikodušnost", savjetuje. U nastavku pročitajte kako će mladi Mjesec u Škorpionu utjecati na vaš horoskopski znak.

Ovan: Vrijeme je da preispitate svoje najvažnije odnose. "Kako mladi Mjesec energizira vaš sektor zajedničkih resursa i intimnosti, mogli biste pregovarati o novom načinu funkcioniranja u partnerstvu", objašnjava Thomas. U ovom razdoblju mogli biste doći i do dodatnog izvora prihoda.

Bik: Za vas je sve u znaku partnerstva. Prema Thomasu, kako se mladi Mjesec poravnava s vašim poljem odnosa, mogli biste donijeti odluku o zajedničkom životu, dugoročnom obećanju ili, pak, o prekidu veze. Timski rad i suradnja donose vam velike koristi.

Blizanci: Pripremite se na gužvu. Thomas objašnjava da mladi Mjesec pali vaš sektor produktivnosti, pa očekujte lavinu aktivnosti u svojoj svakodnevnoj rutini. Potrudite se sada uspostaviti najbolju moguću ravnotežu između poslovnog i privatnog života. Ovo je također sjajno vrijeme za traženje novog posla ili preuzimanje važnih projekata.

Rak: Romantika je definitivno u zraku. Dok vam se mladi Mjesec prekrasno osmjehuje, pripremite se na plamen u svom srcu. Thomas ističe da će vam izlasci, udvaranje, zabava, hobiji i kreativnost biti na prvom mjestu. Ovo naziva "jednim od najznačajnijih razdoblja u godini" za slobodne Rakove. Zauzeti mogu ponovno rasplamsati stare strasti.

Lav: Udobno se smjestite. Vrijeme je da se ugnijezdite kod kuće. Thomas pojašnjava da mladi Mjesec energizira vaše polje obitelji i doma, pa biste se mogli preseliti ili preurediti svoj životni prostor. Moguće je da ćete više vremena provoditi s obitelji ili pomoći nekom od članova.

Djevica: Ovo je odlično vrijeme za vašu kreativnost. Mladi Mjesec će potaknuti vaš sektor komunikacije i učenja. Thomas kaže da ne samo da ćete moći preuzeti važne inicijative u pisanju, govoru ili marketingu, već ćete imati strastvenu viziju koju želite podijeliti sa svijetom. Mogli biste se odlučiti i na kratko putovanje.

Vaga: Novac vam je uvijek u fokusu, ali Thomas kaže: "Nadolazeći mladi Mjesec mogao bi vas još više motivirati!" Moguća je ponuda za novi posao, povišica, dodatni posao ili novi klijent. Usredotočite se na financije i razmislite kako možete izgraditi veće bogatstvo u godini koja dolazi.

Škorpion: Ovo je vaše vrijeme! Kako mladi Mjesec pada u vaš znak, otvaraju vam se vrata za ostvarenje vaših najvećih osobnih ciljeva i želja, objašnjava Thomas. Razmislite o obrascima koje želite izgraditi u idućoj godini i krenite prema njima odmah. Svemir radi u vašu korist.

Strijelac: Thomas savjetuje da usporite tijekom ovog mladog Mjeseca. Vrijeme je za opuštanje, samoću i ugađanje sebi. Osjećat ćete se pomalo iscrpljeno, pa ćete se htjeti povući i napuniti baterije. Nemojte se forsirati – prepustite se i pratite tijek. Ovo je sjajno vrijeme za sanjarenje i brigu o mentalnom zdravlju.

Jarac: Vrijeme je da zablistate! Prema Thomasu, mladi Mjesec unosi živost u vaš društveni život, pa ćete jedva čekati svima pokazati koliko ste privlačni i popularni. Umrežavanje, posjećivanje događaja ili čak online upoznavanje sada su vam izuzetno sretni, stoga se povežite s ljudima i zabavite.

Vodenjak: Posegnite za sljedećom velikom prekretnicom. Mladi Mjesec obasjava vrhunac vašeg neba, pa ćete, kako kaže Thomas, biti usredotočeni na svoje ambicije i karijeru. U ovom periodu mogla bi se pojaviti ponuda za promaknuće ili novi posao. Mogli biste biti i nagrađeni za dobro obavljen posao.

Ribe: Vrijeme je da otvorite svoj um. Kako mladi Mjesec energizira vašu zonu širenja, osjećat ćete se spremnima istražiti sve što život nudi, ističe Thomas. Neki od vas mogli bi se odlučiti na putovanje ili povratak obrazovanju. Također, mogli biste osjetiti pojačanu duhovnu povezanost.

