Mislite da vam je osobna dovoljna? U ove popularne zemlje Hrvati ne mogu bez putovnice

Pristupanje Hrvatske Europskoj uniji, a potom i schengenskom prostoru, donijelo je revoluciju u načinu na koji putujemo. Za hrvatske državljane granice unutar velikog dijela Europe postale su gotovo neprimjetne, a važeća osobna iskaznica postala je ključ za ulazak u brojne zemlje. S njom se bez ikakvih problema može putovati u sve države članice Europske unije. Popis se dodatno proširuje na zemlje schengenskog prostora koje nisu dio EU, a to su Island, Lihtenštajn, Norveška i Švicarska. Time je pokriven gotovo cijeli europski kontinent, stvarajući dojam da je putovnica postala dokument potreban samo za daleka, egzotična putovanja. No takav je dojam pogrešan i može dovesti do ozbiljnih problema i neugodnosti prilikom planiranja odmora ili poslovnog puta.

Sloboda kretanja s osobnom iskaznicom, pod uvjetom da je izdana nakon 1. siječnja 2003., proteže se i na mnoge europske zemlje koje nisu ni u EU ni u Schengenu. To se prije svega odnosi na nama susjedne države, pa tako u Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Crnu Goru i Sjevernu Makedoniju možete ući bez putovnice. Na popisu su također Albanija, Moldavija te europske mikrodržave Andora, Monako, San Marino i Vatikan. Važno je napomenuti da za ulazak na Kosovo hrvatski državljani također mogu koristiti osobnu iskaznicu, ali isključivo biometrijsku i izdanu poslije 1. kolovoza 2021. Ova pravila značajno olakšavaju regionalna putovanja i kratke izlete, no važno je uvijek imati na umu da se propisi mogu mijenjati te da posjedovanje osobnog dokumenta ne jamči automatski ulazak ako nisu ispunjeni i drugi uvjeti koje pojedina država propisuje.

Ono što mnoge putnike iznenadi jest činjenica da hrvatska osobna iskaznica otvara vrata i nekih vrlo udaljenih i egzotičnih destinacija. Riječ je o francuskim prekomorskim teritorijima, koji su administrativno dio Francuske, a time i Europske unije. To znači da za putovanje na karipske otoke Guadeloupe i Martinique, u Francusku Gvajanu u Južnoj Americi ili na otoke Réunion i Mayotte u Indijskom oceanu nije potrebna putovnica. Popis uključuje i udaljenije pacifičke teritorije poput Nove Kaledonije i Francuske Polinezije. Slično pravilo vrijedi i za popularna turistička odredišta koja administrativno pripadaju Španjolskoj i Portugalu, kao što su Kanarsko otočje, Madeira i Azori. Čak i za ulazak u Gibraltar, prekomorsko područje Ujedinjene Kraljevine, dovoljna je osobna iskaznica, što predstavlja iznimku u odnosu na ostatak te države. Ipak, treba biti oprezan kod specifičnih situacija, primjerice na otoku Sveti Martin, gdje je putovnica potrebna ako se dolazi s nizozemskog dijela otoka ili se na njega prelazi.

Ipak, unatoč velikoj slobodi kretanja, popis zemalja za koje je putovnica obvezna i dalje je dugačak, a na njemu se nalaze i neke od najpopularnijih turističkih destinacija za Hrvate. Najznačajnija promjena dogodila se izlaskom Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije. Od 1. listopada 2021., za ulazak u Englesku, Škotsku, Wales i Sjevernu Irsku hrvatski državljani moraju imati valjanu putovnicu. Osobna iskaznica više nije dovoljna, osim za one koji imaju reguliran digitalni imigracijski status (tzv. pre-settled i settled status). Ova promjena zatekla je mnoge nespremne putnike i postala je najvažniji podsjetnik da se uvjeti putovanja mogu promijeniti te da je informiranost ključna.

Osim Ujedinjene Kraljevine, putovnica je neophodna i za putovanje u druge popularne zemlje izvan EU. Turska, omiljeno odredište mnogih turista, zahtijeva putovnicu, a često i vizu, ovisno o svrsi i duljini boravka. Slična je situacija i s Rusijom, za koju je ponovno uspostavljen vizni režim, što znači da je posjedovanje putovnice tek prvi korak u proceduri za dobivanje dozvole za ulazak. Putovnica je obvezna i za sve ostale zemlje izvan Europske unije i schengenskog prostora koje nisu izričito navedene na popisu onih u koje se može ući s osobnom iskaznicom. To uključuje gotovo sve države u Aziji, Africi, Sjevernoj i Južnoj Americi te Australiji. Postoji i specifičan slučaj Gruzije, gdje je putovnica potrebna ako se u zemlju putuje iz zračnih luka na području Estonije.

Jedan od najvažnijih detalja na koji putnici često zaboravljaju jest pravilo o valjanosti putovnice. Nije dovoljno da je putovnica važeća na dan putovanja; mnoge države zahtijevaju da ona vrijedi najmanje tri, a vrlo često i šest mjeseci nakon planiranog datuma ulaska u zemlju. Ovo pravilo postoji kako bi se osiguralo da posjetitelj može legalno napustiti zemlju čak i ako mu se boravak neplanirano produži. Nepoštivanje ovog zahtjeva može rezultirati odbijanjem ulaska u zemlju već pri samoj prijavi na let.

Stoga je apsolutno nužno prije svakog putovanja izvan EU provjeriti ne samo je li putovnica potrebna, već i koji je minimalni rok njezine valjanosti. S obzirom na to da se uvjeti putovanja mogu mijenjati bez prethodne najave, pogotovo u današnje vrijeme geopolitičkih napetosti, jedini pouzdan izvor informacija jesu službene stranice institucija. Prije svakog putovanja preporučuje se detaljno provjeriti najnovije uvjete ulaska i boravka na internetskim stranicama Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske ili na službenom portalu Europske unije.