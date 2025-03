Predstavljeno "Sretno more", inovativni projekt čišćenja podmorja uz pomoć 5G tehnologije

Onečišćenje Jadranskog mora otpadom i mikroplastikom jedan je od najvećih ekoloških problema sadašnjice. Kako bi podigao svijest o ovom gorućem izazovu i potaknuo na pozitivne promjene, Telemach je, u suradnji s udrugom Digitalni inovacijski HUB (DIH) Innovamare i Institutom Ruđer Bošković, pokrenuo “Sretno more” - inovativni društveno odgovorni projekt koji se sastoji od edukacije mladih i čišćenja podmorja korištenjem najmodernije 5G tehnologije.

Riječ je o dugoročnoj inicijativi kojom Telemach prvenstveno želi osvijestiti mlade o ozbiljnosti onečišćenja Jadrana, stvoriti osjećaj zajedničke odgovornosti za njegovo očuvanje te potaknuti ih da svojim ponašanjem budu primjer ostatku zajednice. U sklopu projekta učenici viših razreda osnovnih škola sudjelovat će u edukativnim radionicama i akcijama čišćenja lokalnih plaža, dok će istovremeno ronioci čistiti podmorje uz pomoć prvog hrvatskog autonomnog plovila Faust V, razvijenog od strane udruge DIH Innovamare, i podvodnih dronova. Riječ je o tehnološkom rješenju koje doseže dubine do 50 metara i precizno detektira onečišćenja pomoću naprednih senzora i sofisticiranog nadzornog sustava. Za komunikaciju s plovilom Telemach je, kao inicijator projekta i tehnološki partner, osigurao najmoderniju 5G mrežu, nedavno proglašenu najpouzdanijom i mrežom najbolje kvalitete u Hrvatskoj prema Opensignalu, koja brzim prijenosom podataka u stvarnom vremenu omogućava upravljanje plovilom i podvodnim dronom te video prijenos u realnom vremenu.

“Odgovornost prema zajednici i okolišu obveza je svih nas, a posebnu ulogu u očuvanju okoliša imaju mladi koje smatramo pokretačima bolje budućnosti. Onečišćenje mora jedan je od najozbiljnijih izazova današnjice i smatramo da je danas, više nego ikada, ključno ulagati u edukaciju i podizanje svijesti, ali i iskoristiti inovativnu tehnologiju za rješavanje ovog problema. Potvrdilo je to i istraživanje koje smo prošle godine proveli s agencijom Ipsos, i prema kojem polovica učenika sedmih i osmih razreda osnovne škole smatra kako nije dovoljno informirana o ekološkim temama te da su upravo edukacije, uz potrebne promjene navika, smanjenje otpada, organizirane akcije čišćenja te tehnološka dostignuća, ključne za očuvanje našeg planeta. Jadransko more naše je najveće prirodno bogatstvo, a želimo li ga očuvati za buduće naraštaje, moramo biti odlučni i djelovati odmah, bez odgode”, izjavio je Mislav Galler, član Uprave i glavni komercijalni direktor Telemacha.

Udruga DIH Innovamare predvodnik je digitalne i zelene transformacije plave ekonomije kroz inovativne pomorske tehnologije, održivi razvoj i očuvanje morske bioraznolikosti. Kao nositelj prestižnog priznanja Blue Champion Europske investicijske banke i Europske komisije, DIH Innovamare je prepoznat kao jedan od ključnih europskih projekata za obnovu oceana i voda. Osnovana u Šibeniku 2023., udruga povezuje znanstveni, gospodarski i javni sektor u razvoju naprednih rješenja za morske ekološke izazove i tehnološki napredak podvodnih operacija.

Mislav Galler, Tvrtko Smital, Mateo Ivanac, Igor Duić Foto: Telemach

“Projekt “Sretno more” nije samo ekološka inicijativa - to je investicija u buduće naraštaje. Želimo li plavu ekonomiju koja nije samo profitabilna već i održiva, moramo mladima pružiti znanje, alate i prilike da budu nositelji promjena. Kroz edukaciju, praktično djelovanje i primjenu inovativnih tehnologija, aktivno uključujemo zajednicu u očuvanje našeg mora i stvaramo čvrste temelje za održivu budućnost. Jer ono što činimo sada, određuje kakav će svijet biti sutra", rekao je Mateo Ivanac, predsjednik Upravnog odbora DIH Innovamare.

Značajnu ulogu u projektu “Sretno more” ima Institut Ruđer Bošković, jedan od osnivača DIH Innovamare. Kao vodeći hrvatski znanstveno-istraživački institut u prirodnim i biomedicinskim znanostima, IRB kroz DIH Innovamare aktivno povezuje svoju znanstvenu zajednicu s poslovnim sektorom, omogućujući učinkovitu razmjenu znanja i tehnologije, što je ključno za razvoj inovativnih rješenja u plavoj ekonomiji.

“Sudjelovanje u inicijativi "Sretno more" od iznimne je važnosti za Institut Ruđer Bošković jer je upravo istraživanje i zaštita Jadranskog mora jedan od naših prioritetnih strateških istraživačkih pravaca. Smatramo da je edukacija mladih, suradnja s lokalnim zajednicama, ali i s kompanijama koje su usmjerene na inovacije i digitalna rješenja, poput Telemacha i DIH Innovamare, ključni. Samo sinergijskim djelovanjem možemo zaštiti Jadransko more na korist nama i generacijama koje dolaze - nitko drugi to neće učiniti umjesto nas”, rekao je dr.sc. Tvrtko Smital, predstojnik Zavoda za istraživanje mora i okoliša Instituta Ruđer Bošković.

Nakon dugogodišnjeg projekta donacije dronova vatrogasnim društvima za nadzor šuma diljem Hrvatske, kao i akcija pošumljavanja opožarenih područja pomoću dronova, nova inicijativa nastavak je Telemachovih nastojanja da modernu tehnologiju stavi u službu očuvanja okoliša. Dodatno, nakon uspješnog projekta “Tko to tamo prlja”, koji je kroz putujuću predstavu educirao više od 10.000 djece o važnosti osobne odgovornosti i zaštite okoliša, Telemach novim projektom “Sretno more” želi proširiti utjecaj i na starije osnovnoškolce te ih potaknuti da budu inicijatori bolje i održivije budućnosti.