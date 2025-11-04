Premijer Andrej Plenković najavio izvanredno obraćanje

Premijer Andrej Plenković najavio je izvanredno obraćanje danas u 14.30 sati. Iako iz Vlade nisu odmah kazali o čemu će na konferenciji za medije biti riječ, pretpostavlja se kako će premijer govoriti o jučerašnjem incidentu u Splitu.
Plenković je, podsjetimo, osudio u ponedjeljak navečer incident u Splitu gdje je skupina mladića prekinula program Dana srpske kulture, istaknuvši kako očekuju da nadležna tijela u što kraćem roku procesuiraju odgovorne. "Najoštrije osuđujemo incident u Splitu tijekom kulturne manifestacije predstavnika srpske nacionalne manjine. Očekujemo da nadležna tijela u što kraćem roku procesuiraju odgovorne", napisao je u objavi na X-u. Isključivosti ili bilo kojem obliku netolerancije prema nacionalnim manjinama nema mjesta u hrvatskom društvu, dodao je.
Dani srpske kulture u Splitu, koji se održavaju u organizaciji Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, nastavljaju se u utorak unatoč incidentu koji je u ponedjeljak predvečer izazvala grupa mladića na Blatinama za vrijeme odvijanja kulturnog programa.
Grupa muškaraca upala je u prostorije Gradskog kotara Blatine-Škrape gdje su, kako tvrde očevici, uzvikujući "Za dom spremni" tražili da KUD iz Novog sada napusti prostorije i tako prekinuli održavanje folklorno-dramske večeri u sklopu otvorenja Dana.Maskirani muškarci prekinuli Dane srpske kulture u Splitu: Skandirali 'Za dom spremni', neki su i 'mjerili kukuruz'
Ako je istina da su kao gosti na tom skupu srpske kulture u Splitu ( by the way u Splitu Srba ima manje od 1% ) na repertoaru imaju pjesmu " Ne damo te zemljo Dušanova " koja svojata Knin i Dubrovnik onda i neka su ih potjerali. I to su napravili na vrlo uljudan način.