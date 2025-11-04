Premijer Andrej Plenković najavio izvanredno obraćanje

Naši Portali
Veliki požar u Svetoj Nedelji: Crn dim vidi se kilometrima daleko
Održana 122. sjednica Vlade
Goran Stanzl/PIXSELL
Autori: Vecernji.hr , Hina
04.11.2025.
u 11:55

Andrej Plenković je osudio u ponedjeljak navečer incident u Splitu gdje je skupina mladića prekinula program Dana srpske kulture

Premijer Andrej Plenković najavio je izvanredno obraćanje danas u 14.30 sati. Iako iz Vlade nisu odmah kazali o čemu će na konferenciji za medije biti riječ, pretpostavlja se kako će premijer govoriti o jučerašnjem incidentu u Splitu.  

Plenković je, podsjetimo, osudio u ponedjeljak navečer incident u Splitu gdje je skupina mladića prekinula program Dana srpske kulture, istaknuvši kako očekuju da nadležna tijela u što kraćem roku procesuiraju odgovorne. "Najoštrije osuđujemo incident u Splitu tijekom kulturne manifestacije predstavnika srpske nacionalne manjine. Očekujemo da nadležna tijela u što kraćem roku procesuiraju odgovorne", napisao je u objavi na X-u. Isključivosti ili bilo kojem obliku netolerancije prema nacionalnim manjinama nema mjesta u hrvatskom društvu, dodao je.

Dani srpske kulture u Splitu, ​koji se održavaju u organizaciji Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, nastavljaju se ​u utorak unatoč ​incidentu koji je u ponedjeljak predvečer izazvala grupa mladića na Blatinama za vrijeme odvijanja kulturnog programa. 

Grupa muškaraca upala je u prostorije Gradskog kotara Blatine-Škrape gdje su, kako tvrde očevici, uz​vikujući "Za dom spremni"​ tražili da KUD iz Novog sada napusti prostorije i tako prekinuli održavanje folklorno-dramske večeri u sklopu otvorenja Dana.

Maskirani muškarci prekinuli Dane srpske kulture u Splitu: Skandirali 'Za dom spremni', neki su i 'mjerili kukuruz'

Avatar vratio_se_ćaća
vratio_se_ćaća
12:10 04.11.2025.

Ako je istina da su kao gosti na tom skupu srpske kulture u Splitu ( by the way u Splitu Srba ima manje od 1% ) na repertoaru imaju pjesmu " Ne damo te zemljo Dušanova " koja svojata Knin i Dubrovnik onda i neka su ih potjerali. I to su napravili na vrlo uljudan način.

BU
burza
12:22 04.11.2025.

Kako nema problema sa Češkom i Mađarskom manjinom ovi stalno provociraju

Avatar HrvatskiZmaj
HrvatskiZmaj
12:35 04.11.2025.

Ako je u svezi "srpske kulture" poštedi nas! Svijetu, a pogotovo Hrvatskoj, eto silno nedostaje "srpska kultura i običaji" 😤 Sagradio si im našim novcima 40 kulturnih centara pa neka tamo siju sjeme zla! ...Za koju godinicu će početi opet tražiti kulturnu autonomiju...pa srpsku miliciju...pa sao

