STRATEŠKI KORAK

Predsjednik HGK i predsjednik UAE - Croatia poslovnog kluba potpisali Sporazum o suradnji

Predsjednik Hrvatske gospodarske komore Luka Burilović i predsjednik UAE – Croatia poslovnog kluba Neven Roginić
Foto: HGK
Autor
Hassan Haidar Diab
09.09.2025.
u 16:13

Dosadašnja gospodarska suradnja Hrvatske i UAE već pokazuje značajan potencijal

Predsjednik Hrvatske gospodarske komore Luka Burilović i predsjednik UAE - Croatia poslovnog kluba Neven Roginić potpisali su u Zagrebu Sporazum o suradnji, čime je otvoren novi okvir za jačanje gospodarskog partnerstva između Hrvatske i Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Ovaj važan sporazum predviđa, među ostalim, organizaciju poslovnih delegacija i susreta poduzetnika, intenzivniju razmjenu informacija te aktivno promicanje investicijskih mogućnosti na oba tržišta. Potpisivanje Sporazuma označava strateški korak u daljnjem povezivanju hrvatskih i emiratijskih tvrtki, potičući suradnju u ključnim sektorima te stvarajući platformu za dugoročne investicijske projekte.

Dosadašnja gospodarska suradnja Hrvatske i UAE već pokazuje značajan potencijal. Ukupna bilateralna trgovinska razmjena dviju zemalja iznosila je više od 128,6 milijuna američkih dolara, dok su izravna ulaganja iz UAE-a u Hrvatskoj, prema podacima Hrvatske narodne banke, od 1993. do 1. travnja ove godine dosegnula 243,4 milijuna eura. Time UAE zauzimaju 25. mjesto među najznačajnijim zemljama po izravnim stranim ulaganjima u Republici Hrvatskoj, što dodatno potvrđuje važnost ovog partnerskog okvira.

Potpisivanje Sporazuma između predsjednika Burilovića i Roginića šalje snažnu poruku o obostranoj predanosti jačanju gospodarskih veza i otvaranju novih prilika za hrvatske poduzetnike na tržištu UAE-a, ali i za investitore iz Emirata zainteresirane za Hrvatsku. Ovaj korak označava novu eru u bilateralnim gospodarskim odnosima i otvara vrata budućim projektima koji mogu dodatno osnažiti ekonomske i investicijske veze između dviju zemalja.
Ključne riječi
hrvatska gospodarska komora UAE Neven Roginić Luka Burilović

Komentara 1

NK
Najam krova
16:33 09.09.2025.

Dva klasična uhljeba.

