Radnicima tvrtke 'Rijeka plus' veće otpremnine, naknade...

Kolektivni ugovor za radnike tvrtke RIJEKA plus d.o.o. potpisali su ovih dana predstavnici Nezavisnog sindikata radnika Hrvatske te predstavnici Sindikata Primorsko-goranskih komunalaca. Gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić kazala je kakao se pokazalo da novo vodstvo tvrtke RIJEKA plus, na čelu s novim direktorom, zna pregovarati i graditi povjerenje, a to je put kojim gradska uprava želi ići – put dijaloga, poštovanja i kompromisa. Podsjetila je i da je jedan od razloga smjene bivšeg direktora Željka Smojvera prije mjesec i pol dana bio nedostatak spremnosti za dogovor i suradnju sa sindikatima i radnicima. Naglasila je da ovim kolektivnim ugovorom proces nije završen, nego otvoren te da se pokazalo da komunalne tvrtke više nisu mjesto sukoba, nego suradnje.

Ugovor koji vrijedi dvije godine donio je povoljnije uvjete za radnike, poput skraćenoga probnog rada prilagođena stupnju stručne spreme, povoljnije uvjete za slobodne dane, povećane otpremnine za umirovljenike i veću pomoć u teškim životnim situacijama. Također, definirani su i povećani darovi i naknade za blagdane. Što se tiče plaća, navode iz Grada Rijeke, prolongiran je rok u kojem se poslodavac obvezao istražiti mogućnosti povećanja osnovne plaće radnika od lipnja 2025. godine. Vrijednost boda ostala je na 325,00 eura, a za koeficijente je utvrđeno da će se određivati Pravilnikom o radu, pri čemu se neće smanjivati.

Gradonačelnica Rinčić zahvalila je sindikatima i novom vodstvu na konstruktivnom pristupu te istaknula da je ovo korak prema stabilnijem i pravednijem komunalnom sustavu u Rijeci, usmjerenom na suradnju i kvalitetu usluge za građane, a Vlado Mezak, v.d. direktora Rijeka plusa, kazao je da samo zadovoljan radnik može biti motiviran.

Nakon gotovo pet mjeseci sindikalne borbe, radnici tvrtke Rijeka plus izborili su najbolji kolektivni ugovor u povijesti poduzeća, istaknula je Marina Palčić, predsjednica NSRH.

– Ova borba nije bila samo protiv odugovlačenja pregovora već i protiv zloupotrebe institucija koje bi trebale služiti pravdi. Podsjećam, bivši direktor Rijeka plus, d.o.o. Smojver i bivši gradonačelnik Filipović pokušali osporiti ustavno pravo radnika na štrajk. No, nakon gotovo pet mjeseci sudskog procesa dokazali smo da taj sporazum nema pravnu snagu. Takav pokušaj gušenja radničkih prava dosad nije zabilježen u Hrvatskoj – naglasila je Palčić te pohvalila novu gradonačelnicu Ivu Rinčić i direktora Vladu Mezaka zbog iskazanog poštovanja prema radnicima. Ivica Golić, povjerenik Sindikata Primorsko-goranskih komunalaca za TD Rijeka plus je rekao da je dogovor postignut nakon godinu dana pregovaranja. Na tragu sporazuma s novom upravom tvrtke, najavio je i nove pregovore o plaćama na početku iduće godine.