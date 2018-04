Predsjedničin savjetnik nije došao na suđenje, zvali ga tri puta

Mate Radeljić, savjetnik predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović za unutarnju politiku, nije se pojavio na zagrebačkom Županijskom sudu gdje je trebao svjedočiti u nastavku suđenja Nadi Čavlović Smiljanec, Ružici Kovačević i Željku Bilošu, koji su optuženi da su pogodovali Biloševoj tvrtki OLT čime je proračun oštećen za 9,5 milijuna kuna.

Svoj nedolazak Radeljić nije ispričao, a poziv mu je poslan tri puta, no sudu se vratio s naznakom da ga nije podigao. Osim poštom, poziv mu je upućen i po policiji, no policija je izvijestila sud da ga je više puta bezuspješno tražila na prijavljenoj adresi te ga nije našla. Radeljić je bio pozvan na sud i u veljači, no tada je rasprava odgođena zbog bolesti člana sudskog vijeća.

U vrijeme koje je inkriminirano optužnicom Radeljić je bio jedan od čelnih ljudi Osječke televizije, a iz snimki tajno snimljenih razgovora, koje su preslušane u sudnici, ispada da je bio involviran u rješavanje poreznog duga koje je imala Biloševa tvrtka OLT. Na snimkama se tako čuje da Radeljić često zove Biloša te ga izvještavao koga je sve zvao i tražio pomoć oko prolongiranja OLT-ovog duga, a jedna od tih koje je zvao bila je i Biljana Borzan, SDP-ova europarlamentarka, koja je u postupku već svjedočila. Na klupu za svjedoke uskoro bi trebao sjesti i HNS-ov Ivan Vrdoljak koji se također angažirao oko pomaganja OLT-u.

Na klupu za svjedoke u ponedjeljak je sjeo Marin Pajić, koji je iskazivao kako je OLT tražio kredit kojim bi pokrio porezni dug. U jednom trenutku upitan je li s Radeljićem išao u Poreznu upravu zbog rješenja o ovrsi nad OLT-om, svjedok je podgovorio niječno. No tada je sudnici preslušan razgovor između svjedoka i Biloša u kojem svjedok govorio Bilošu da je Radeljić odnio to rješenje o ovrsi u Poreznu upravu. Upitan da to pojasni svjedok je kazao:

- Sada čujem da sam spomenuo Radeljića, no on me ni nije bio ni podređeni ni suradnik pa mi nije bio bitan. Upitan pak, je li se zbog spomenutog poreznog duga našao s Nadom Čavlović Smiljanec, koja je bila ravnateljica Porezne uprave, svjedok je odgovorio:

- Sjećam se da sam išao kod nje, no ne sjećam se da sam je vidio, odnosno da sam stigao do nje. Te sam razgovore vodio s njenim pomoćnikom. Tužiteljstvo je prigovorilo istinitosti njegovog iskaza u djelu koji se ne slaže s do sada provedenim dokazima.