TKO JE NATAŠA PIRC MUSAR

Predsjednica Slovenije: 'Melania Trump toliko je organizirana žena da po njoj mogu namjestiti sat'

Autor
Ivica Beti
09.09.2025.
u 19:49

Branila je prvu damu, a Izrael optužuje za genocid. Pozvala je premijera Andreja Plenkovića da Hrvatska slijedi primjer Slovenije i prizna državu Palestinu i bude na "pravoj strani povijesti"

Slovenska predsjednica Nataša Pirc Musar izjavila je da jedino Sjedinjene Države mogu zaustaviti izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i okončati humanitarnu krizu u Pojasu Gaze. Od svih čelnika država članica Europske unije, ona je možda i najangažiranija oko pomoći Palestini i Pojasu Gaze, gdje se, kako tvrdi, događa genocid. Pozvala je Hrvatsku da i ona, poput Slovenije, prizna državu Palestinu. Nije to bila laka politička odluka, kaže, no Slovenija se time svrstala na pravu stranu povijesti.

Nataša Pirc Musar (57) doktorica je pravnih znanosti. Prije nego što je 2022. izabrana za predsjednicu, radila je kao direktorica Centra za obrazovanje i informiranje na Vrhovnom sudu Slovenije, povjerenica za informiranje i novinarka u informativnom programu na Radioteleviziji Slovenije, a pet godina vodila je središnji dnevnik 24ur na komercijalnoj televiziji POP TV. Kao novinarka "brusila se" i na CNN-u u Atlanti, dvije godine školovala se na Sveučilištu Salford u Engleskoj i stažirala na BBC-ju, Granada TV-u, Sky Newsu, Reuters TV-u i Border TV-u. Pasionirana je ljubiteljica motora.

Ključne riječi
Slovenija Nataša Pirc Musar

Komentara 1

Pogledaj Sve
MP
marinko.przolica
20:04 09.09.2025.

Predsjednička funkcija u sloveniji je manje bitna od iste u rh. Toliko o relevantnosti...

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

