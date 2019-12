'Predsjednica kukavički od početka do kraja bježi od debate u prvom krugu'

Predsjednički kandidat Zoran Milanović izjavio je u srijedu da se u zadnjih 20 godina u Hrvatskoj nije dogodilo da u prvom krugu predsjedničkih izbora nema debate u kojoj sudjeluju svi kandidati.

"U zadnjih 20 godina nije se ni jednom dogodilo da u prvom krugu predsjedničkih izbora nema opće debate u kojoj sudjeluju svi kandidati, uključujući i aktualnog predsjednika. Ovo je prva predsjednica koja to eskivira", rekao je Milanović prilikom posjete Donjem Lapcu.

Predsjednica kukavički bježi od debate

Upitan ugrožava li to demokratski proces, odgovorio je da demokratski proces ugrožava izborni zakon koji omogućava, odnosno "ne prepoznaje krađu kojoj je HDZ sklon".

"To je problem, a debata će ljudima reći o kandidatima. Činjenica je da prvi puta imamo aktualnu predsjednicu koja ide po drugi mandat i koja kukavički od početka do kraja bježi od debate u prvom krugu. Uđe li u drugi krug, možemo očekivati isto", ocijenio je Milanović.

Na pitanje zašto on ne želi doći na sučeljavanje bez Kolinde Grabar-Kitarović, uzvratio da debata bez aktualnog predsjedničkog kandidata u hrvatskom izbornom sustavu nema smisla. Predizborne ankete pokazuju neki omjer i logično bi bilo da se sučeli četvero kandidata koji najviše teže, ali predsjednica to izbjegava, a televizija tolerira, ističe Milanović. Što se tiče taktike zadnjih 10 dana kampanje, rekao je da je mu je strategija pobijediti - ima prepoznatljivost, ljudi znaju tko je, a to mu je, ističe, i nedostatak i prednost. Komentirat će postupke i "nekarakter" svojih protukandidata te će govoriti i o afirmativnim stvarima zbog kojih će ga ljudi odabrati da ih na simbolički način vodi, svjestan predsjedničkih ograničenja.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

"Bio sam premijer pa znam koliko je to ograničeno. Tko god kao predsjednički kandidat ide okolo i ljudima doslovno laže u oči, ja ću ga razotkrivati", poručio je.

Svejedno mu je tko će biti protukandidat u drugom krugu

Rekao je da mu je skoro svejedno tko će s njim ući u drugi krug predsjedničkih izbora jer je drugi krug potpuno nova priča s većim odazivom, ali i da će pobijediti "ovako ili onako".

"Spreman sam. Imam bogat repertoar pitanja i argumenta za svakoga od ovo dvoje HDZ-ovih odlikaša i razdraganaca. Svatko od njih ima svoju priču i spreman sam za obje", najavio je Milanović.

Upitan kako komentira riječi kardinala Josipa Bozanića na misi za 20. obljetnicu smrti Franje Tuđmana, koje su mnogi protumačili kao podršku aktualnoj predsjednici, rekao je kako mu se čini da je Crkva do sada bila dosta suzdržana, a dobro je kada se ne miješa u politiku.

U Donji Lapac došao je kako bi vidio koliko se život može spustiti na tešku razinu kada ljudi ostanu bez materijalnih sredstava i kada su toliko udaljeni od svakog urbanijeg centra u Hrvatskoj, istaknuo je.

"Bilo mi je drago vidjeti se s ovim ljudima koji ne traže ništa osim da budu normalni hrvatski građani, ali to je očito u Hrvatskoj puno jer vladajući i svi njihovi derivati u ovoj kampanji Hrvatsku maltretiraju. Uvijek pred izbore, ali i mimo izbora, izvlače iste kvaziargumente - mržnju, podjele, šire paniku, nestajemo kao nacija, ugrožavaju nas ovi ili oni, a ovi ljudi su vrlo često izravne ili kolateralne žrtve tog divljaštva", kaže Milanović.