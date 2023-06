Prave vrućine konačno stižu: 'Kuhat' ćemo se i na više od 30 stupnjeva, pripremite se

Danas će biti djelomice, mjestimice i pretežno sunčano. U prvom dijelu dana na krajnjem jugu i istoku umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom, na moru i grmljavinom. Sredinom dana i poslijepodne uz jači razvoj oblaka u unutrašnjosti lokalno može biti pljuskova, osobito na sjeverozapadu. Vjetar na kopnu slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu umjerena i jaka bura i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 23 i 28 °C, u gorju malo niža.

VEZANI ČLANCI:

Subota donosi pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme, u Podunavlju s umjerenom naoblakom. Vjetar slab do umjeren sjeverni, u Slavoniji sjeverozapadni. Na Jadranu ujutro umjerena bura i sjeverni vjetar, popodne sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 9 do 14, na Jadranu od 17 do 20 °C. Najviša dnevna u gorju oko 22, drugdje na kopnu od 24 do 26, na Jadranu oko 28 °C.

Prema DHMZ preda nama je sunčano, sve toplije, ponegdje vruće vrijeme. U subotu na kopnu još ne posve stabilno, rijetko je moguć neki popodnevni pljusak. Vjetar slab, u početku još umjeren sjeverni, na Jadranu i bura pa zatim sjeverozapadnjak. Maksimalna temperatura u osjetnom porastu, većinom od 25 do 30 °C.

"Polako idemo prema sve stabilnijem i toplijem vremenu, kakvo mnogi očekuju uoči kalendarskog početka ljeta. Ipak, petak će još na jugu Hrvatske biti nestabilan, uz poneki izraženiji pljusak praćen grmljavinom. Poneki se popodnevni pljusak ne može isključiti i uz granicu sa Slovenijom, a malo kiše lokalno može pasti i drugdje, ponajprije na krajnjem istoku. Na Jadranu će puhati bura i tramontana, mjestimice na udare i jake, moguće i olujne. Od subote će vladati vedrina i slabiji vjetar, početkom idućeg tjedna i dnevna vrućina pa će biti lakše planirati aktivnosti na otvorenome.", vremenska je prognoza dr. sc. Tanja Renko iz DHMZ-a za HRT.

Video: Evo kako rashladiti automobil tijekom ljetnih vrućina